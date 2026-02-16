Прокуратура Краснодарского края инициировала комплексную проверку системы безопасности и профилактической работы во всех образовательных учреждениях региона. Причиной стала трагедия в Анапском индустриальном техникуме, где 11 февраля студент открыл стрельбу, в результате которой погиб охранник, а библиотекарь и один из учащихся получили ранения.

Исполняющий обязанности прокурора края Александр Трухин в разговоре с «Коммерсантом» сообщил, что уже на начальном этапе проверки в большинстве учебных заведений выявлены серьезные недостатки в работе по профилактике девиантного поведения среди подростков. По мнению главы надзорного ведомства, краевое министерство образования, его психологическая служба и полиция «не дорабатывают» в этом направлении.

Оценку в рамках прокурорской проверки получит деятельность руководства школ, колледжей и техникумов, органов местной власти, а также профильных подразделений МВД, добавил Трухин. Проверочные мероприятия продлятся до 27 февраля.

Глава надзорного ведомства также рассказал, что, по данным прокуратуры, устроивший стрельбу в анапском техникуме подросток не состоял на профилактическом учете, хотя в начале 2026 года не был аттестован по шести предметам. С ним не работал психолог, куратор группы не проявлял интереса к его ситуации. Другие студенты слышали о его планах, но не сообщили взрослым, отметил и. о. прокурора.

По его словам, юноша переживал развод родителей, в семье была неблагополучная обстановка. Явных конфликтов с однокурсниками и преподавателями у него не было.

Ранее сообщалось, что студент, устроивший стрельбу, 2008 года рождения. Он учился на автомеханика. Как выяснили журналисты, в социальных сетях он публиковал изображения, связанные с тематикой «шутингов» (нападений на учебные заведения).

В частности, в его аккаунте были фото Владислава Рослякова, устроившего массовое убийство в Керчи в 2018 году, и Тимура Бекмансурова, осужденного за нападение на Пермский госуниверситет. По данным СМИ, за несколько дней до нападения он разместил статус с текстом угрожающего содержания. Также сообщалось, что в 2023 году в переписке он упоминал о минировании школы.

Что произошло в техникуме

Днем 11 февраля студент Анапского индустриального техникума открыл стрельбу в здании на Промышленной улице. Очевидцы сообщали о звуках, похожих на выстрелы, и криках. Очевидцы также видели людей, в панике убегавших от места происшествия.

На место оперативно прибыли сотрудники полиции, Росгвардии и бригады скорой помощи. Стрелявший был задержан в течение нескольких минут. Очевидцы засняли момент задержания: молодого человека уложили лицом вниз на землю и связали руки.

По данным краевого МВД, студент открыл стрельбу в холле техникума из неустановленного оружия. Позже выяснилось, что он использовал охотничье ружье. По информации из открытых источников, оружие могло принадлежать его родственнику.

В результате нападения погиб охранник техникума. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что охранник первым принял удар, оперативно среагировал и вызвал правоохранительные органы, не дав стрелку пройти дальше в здание. Погибшего звали Николай Замараев, ему было 54 года. Также ранения получили библиотекарь и один из студентов.

Следственный комитет завел уголовное дело об убийстве человека на служебном посту, совершенном общеопасным способом из хулиганских побуждений ( пп. «б, е, и» ч. 2 ст. 105 УК РФ), покушении на убийство двух человек (ч. 3 ст. 30; пп. «а, б, е, и» ч. 2 ст. 105 УК) и хищении оружия (ч. 1 ст. 226 УК).

Губернатор Кондратьев назвал произошедшее чудовищным преступлением и поблагодарил силовиков за оперативную реакцию, позволившую избежать большего числа жертв. Прокурорская проверка продолжается, ее цель — установить причины случившегося и оценить работу всех служб, ответственных за безопасность детей и подростков.

У стрелка был сообщник

Позднее Следственный комитет сообщил о задержании предполагаемого соучастника нападения техникум. Им оказался 17-летний одногруппник стрелка. Уголовное дело в отношении него объединено в одно производство с делом самого стрелка. Молодому человеку инкриминируют подстрекательство к убийству и покушению на убийство.

По версии следствия, еще в ноябре 2025 года будущий стрелок рассказал своему знакомому о планах напасть на учебное заведение. Тот, как утверждает следствие, не только не предотвратил преступление, но и различными способами, в том числе провокациями, подталкивал его к совершению особо тяжких преступлений. На видео, распространенном СК, задержанный одногруппник отвечает утвердительно на вопрос следователя о признании вины.

Кроме того, уголовное дело возбуждено в отношении 64-летнего мужчины, чье ружье использовал стрелок. Ему предъявлено обвинение в небрежном хранении огнестрельного оружия, что повлекло смерть человека (ч. 1 ст. 224 УК РФ).