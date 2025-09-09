Назаровский городской суд Красноярского края приговорил отца четверых погибших от отравления инсектицидами детей к 2 годам условного лишения свободы. Об этом сообщает в телеграм-канале пресс-служба краевой прокуратуры.

«Суд признал мужчину виновным в причинении смерти по неосторожности (ч. 3 ст. 109 УК РФ) и приговорил к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года», — сказано в сообщении ведомства.

Адвокат просил оправдать подзащитного, который якобы не мог догадываться о таких последствиях и малой вероятности таких последствий, выразив сомнение в достоверности экспертиз. Отец погибших детей попросил «строго не судить».

«Я действительно не оставил дом на проветривание на всю ночь, дети вошли в дом, потому что запаха «Дихлофоса» не чувствовалось», — сказал он.

В сентябре 2024 года семья из шести человек после ужина почувствовала резкое ухудшение состояния здоровья, которое сопровождалось признаками кишечного расстройства. Двое детей умерли в больнице, через несколько часов скончались еще двое. Им было 6-13 лет.

В декабре отцу погибших детей предъявили обвинение по статье о причинении смерти по неосторожности (ч. 3 ст. 109 УК), его оставили под подпиской о невыезде. В региональном СК сообщали, что причиной их гибели стало попадание в организм компонентов инсектицидного средства (дихлофоса), которым мужчина обрабатывал дом.

Позже судебно-химическая экспертиза подтвердила смерть четырех детей под Красноярском от инсектицидов. В региональном СК отметили, что эти не противоречат выводам комиссионной судебно-медицинской экспертизы, проведенной КГБУЗ «Красноярское краевое бюро судебно-медицинской экспертизы».

2 февраля пресс-служба регионального управления прокуратуры сообщила, что в этой же семье скончался грудной ребенок, который родился в ноябре 2024 года. В момент отравления мать была на последних месяцах беременности.