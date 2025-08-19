Президент США Дональд Трамп может завершить военный конфликт на Украине и даже получить за это Нобелевскую премию. Однако нет уверенности, что у него есть четкое понимание гарантий безопасности, которые мог бы получить Киев. Такое мнение в беседе с RTVI высказал политолог, автор Telegram-канала One Big Union Ян Веселов.

«Многие люди, которые работали с Трампом еще во время первого срока, говорили, что он воспринимает аргументы тех, с кем виделся последний раз, как наиболее убедительные и потом часто транслирует их на публике. Мне кажется, во многом мы увидели что-то похожее», — отметил Ян Веселов.

Собеседник RTVI указал на то, что после саммита с президентом России Владимиром Путиным казалось, что глава Белого дома перенял «пророссийскую позицию», в том числе и по поводу территорий. А после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами в Белом доме риторика Трампа как будто бы смягчилась и стала уже «более проукраинской».

«Я не уверен, что у Трампа пока что есть четкое понимание гарантий безопасности. Но на то у него есть госсекретарь Марко Рубио и весь внешнеполитический блок Белого дома — чтобы эти гарантии в ближайшие дни сформулировать и представить президенту», — сказал Веселов.

По словам эксперта, сейчас уже появилось очень много спекуляций, в частности о том, что Украина получит гарантии безопасности по аналогии со статьей 5 договора НАТО. К тому же опять стала активно обсуждаться тема введения миротворческого контингента европейских стран — требование, которое для Москвы всегда считалось красной линией и чем-то неприемлемым.

«Думаю, Трамп действительно хочет добиться мира. И Нобелевскую премию он тоже хочет, эти вещи друг другу никак не противоречат. Закончить ***** [военный конфликт] Трамп обещал еще перед президентскими выборами. И если у Трампа получится завершить этот конфликт, если условия будут хотя бы относительно приемлемыми для обеих сторон, то Трамп действительно может претендовать на Нобелевскую премию», — заключил эксперт.

Меньше чем за неделю Дональд Трамп успел провести встречу как с Владимиром Путиным на Аляске, так и с Владимиром Зеленским и еще несколькими европейскими лидерами — в Белом доме. И те, и другие переговоры касались мирного урегулирования конфликта на Украине.

По итогам саммита в Анкоридже спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что Москва согласна на гарантии безопасности для Украины. В частности, речь шла о том, чтобы ввести нечто похожее на статью 5 договора НАТО.

Также президент Соединенных Штатов объявил, что начал подготовку встречи глав России и Украины. Ожидается, что переговоры могут состояться в ближайшие две недели.