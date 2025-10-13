Нобелевскую премию по экономике в этом году разделят гражданин США и Израиля Джоэль Мокир — «за определение предпосылок устойчивого роста посредством технологического прогресса», а также француз Филипп Агьон и канадец Питер Ховитт — «за теорию устойчивого роста через творческое разрушение». Об этом сообщил Нобелевский комитет Шведской королевской академии наук.

Лауреаты премии по экономике 2025 года показывают, как новые технологии могут способствовать устойчивому экономическому росту и служат стимулом для дальнейшего прогресса, говорится в пресс-релизе.

«Они научили нас, что устойчивый рост нельзя воспринимать как должное. Экономическая стагнация, а не рост, была нормой на протяжении большей части истории человечества. Их работа показывает, что мы должны осознавать угрозы непрерывному росту и противодействовать им», — указали в комитете.

Мокир, который является историком экономики, использовал примеры из истории как один из способов раскрыть причины того, что устойчивый рост становится новой нормой, поясняют в академии. Его исследование показало, что для того, чтобы инновации появлялись друг за другом, человечеству необходимо не только знать, как что-то работает, но и иметь научное объяснение, почему это так. До промышленной революции такого объяснения не было, что затрудняло развитие новых открытий и изобретений, отмечается в релизе.

Агьон и Ховитт, в свою очередь, исследовали механизмы, лежащие в основе устойчивого роста. Еще в 1992 году они построили математическую модель так называемого «творческого разрушения» — когда при появлении на рынке нового, более совершенного продукта, компании, продающие старые варианты, терпят убытки.

«Инновация представляет собой нечто новое и, следовательно, является творческой. Однако она также разрушительна, поскольку компания, чьи технологии устаревают, оказывается вытесненной», — сказано в релизе.

По словам председателя Комитета премии по экономическим наукам Джона Хасслера, необходимо «поддерживать механизмы, лежащие в основе созидательного разрушения, чтобы не скатиться в стагнацию».

Сумма премии составляет 11 млн шведских крон, из которых половина достанется Джоэлю Мокиру, а другую половину разделят Агьон и Ховитт.

Обладателями Нобелевской премии по экономическим наукам за 2024 год стали американцы Дарон Аджемоглу, Саймон Джонсон и Джеймс Робинсон. Их отметили за исследования того, как формируются общественные институты и как они влияют на благосостояние стран.

Ранее в октябре были объявлены лауреаты Нобелевской премии-2025 по физике, химии, медицине и литературе, а также назван обладатель Нобелевской премии мира.