Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поздравила первого вице-президента Азербайджана и первую леди республики Мехрибан Алиеву с днем рождения. Текст поздравительного письма опубликовало азербайджанское государственное агентство «Азертадж» 23 августа.

Матвиенко передала Алиевой «сердечные поздравления» и отметила, что в России первого вице-президента Азербайджана знают как «опытного и мудрого руководителя, <…> пользующегося большим авторитетом у граждан».

Спикер Совфеда подчеркнула, что «с искренним теплом и глубокой признательностью» вспоминает встречи с Алиевой, и выразила надежду на дальнейшее обсуждение путей развития российско-азербайджанских связей.

«Рассчитываю, что мы и впредь будем иметь возможность открыто обсуждать пути развития обоюдовыгодных российско-азербайджанских связей, в том числе по парламентской линии, содействовать реализации проектов, отвечающих интересам наших стран», — подчеркнула Матвиенко.

Накануне Мехрибан Алиеву поздравил президент России Владимир Путин. Он пожелал вице-президенту «крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов в государственной деятельности», а также попросил передать привет ее супругу — президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Мехрибан Алиева родилась 26 августа 1964 года в Баку. Она окончила медицинский университет, работала в Московском НИИ глазных болезней им. Гельмгольца с 1988 по 1992 год, после чего вернулась в Азербайджан. Замуж за Ильхама Алиева она вышла будучи студенткой, в 1983 году. По возвращении на родину Алиева стала основателем и президентом благотворительного Фонда друзей культуры Азербайджана, создала культурно-исторический журнал «Наследие Азербайджана», открыла музей современного искусства в Баку. Помимо этого, она возглавляла Фонд Гейдара Алиева и была депутатом парламента Азербайджана. В 2017 году глава республики назначил свою жену первым вице-президентом.

Поздравления Путина и Матвиенко в адрес Мехрибан Алиевой последовали на фоне ухудшения отношений между Москвой и Баку. Поводами для кризиса стали крушение азербайджанского самолета АZAL, который разбился в декабре 2024 года при заходе на посадку в районе Актау, а также задержание азербайджанцев и россиян в обеих странах летом 2025-го.