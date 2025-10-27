Одного из учеников секс-коуча и пикап-блогера Алекса Лесли Алексея Башина приговорили к 1 году и 6 месяцам колонии общего режима по делу о домогательстве к девушке. Об этом сообщает корреспондент РЕН ТВ из зала суда.

«Да, меня устраивает этот приговор. Я сразу говорила адвокатам, что не хочу, чтобы он получил максимальный срок. Я рада, что это 1,5 года, а не три», — прокомментировала приговор пострадавшая от действий Башина.

28 июня 2025 года Башина арестовал Тверской районный суд Москвы. Тогда ему предъявили обвинения по ч. 1 ст 132 УК (насильственные действия сексуального характера). При обыске в его квартире следователи нашли сертификат о прохождении курсов пикапа, автором которых был Алекс Лесли. В суде мужчина раскаялся в содеянном и сообщил, что готов возместить моральный ущерб девушке, к которой приставал на улице.

Башина задержали днем ранее, 27 июня, в Тульской области, сняв с рейса общественного транспорта. Мужчина испугался общественного резонанса и попытался избежать ответственности, уехав из Москвы в другой регион.

Как писал SHOT, одним из последних мест работы Башина было конструкторское бюро приборостроения им. академика А. Г. Шипунова. После прохождения курсов «успешных знакомств» Алекса Лесли мужчина решил уволиться и принялся продвигать идеи «гуру пикапа» в соцсетях.

О нескольких случаях домогательств в центре Москвы стало известно 24 июня. В соцсетях начали распространять видео, на которых мужчины подходили к девушкам, хватали их за ягодицы, предлагали им заняться сексом и убегали.

Одна из пострадавших — 22-летняя студента Полина Хохлома — рассказала в своих соцсетях, что в районе станции метро «Китай-город» к ней подошли двое мужчин и начали активно предлагать познакомиться. Когда девушка отказала, молодые люди начали преграждать ей путь, а один из них схватил за ягодицы.

«Он очень долго меня держал, это не был просто шлепок. Он делал это до тех пор, пока я не среагировала. Потом он развернулся и пошел к другу, который все это снимал. Когда я отошла немного от шока, побежала за ними. Я начала снимать, они разбежались в разные стороны», — приводит слова Полины канал «Осторожно, Москва».

Еще несколько девушек сообщили об аналогичных инцидентах в центре столицы. За 21-22 июня таких случаев предположительно произошло не менее восьми. Мужчины приставали даже к несовершеннолетним: мать 17-летней школьницы сообщила, что к ее дочери подошел сзади незнакомый человек и начал обнимать.

Спустя несколько дней в Москве арестовали еще нескольких мужчин, которые приставали к девушкам. Суд признал их виновными по ч. 2 ст.20.1 КоАП (мелкое хулиганство).

Тогда же СМИ писали, что в домогательствах могут быть виновны поклонники «секс-гуру» Алекса Лесли (настоящее имя — Александр Кириллов), который запустил «телесные тренинги» с описанием: «Много секса в эти выходные, она даст!». Участникам велели подойти к 30 незнакомым девушкам на улице и схватить их за ягодицы или предложить заняться сексом в туалете.

25 июня в отношении Лесли возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 33, ч. 1 ст. 131 УК (склонение к изнасилованию). В августе его арестовали по обвинению в ч. 1 ст. 132 УК.

В октябре Тверская межрайонная прокуратура запретила распространение курсов Лесли за содержащуюся в них информацию, «призывающую к осуществлению конкретных действий в отношении лиц женского пола».