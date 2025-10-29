Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий объяснил свои слова с критикой защиты Курской области и принес за них извинения. В телеграм-канале он пояснил, что под «курчанами», которые якобы не защищали регион во время вторжения ВСУ в 2024 году, он имел в виду бывших руководителей области, которые «непосредственно виновны в той ситуации».

«Под словом «курчане» имел в виду бывшее руководство области, которое обвиняют в хищении одного миллиарда рублей, выделенного на строительство фортификационных сооружений на границе с Украиной, что привело к вторжению противника на территорию России», — пояснил Балицкий.

Он также отметил, что бывшее региональное руководство проходит по статье о мошенничестве, совершенном в составе организованной группы с использованием служебного положения.

Балицкий подчеркнул, что это несколько человек, которые непосредственно виноваты в той ситуации, с которой «героически справлялась вся страна, наша Армия, каждый житель».

Глава Запорожской области также извинился перед жителям Курской области, которые могли воспринять его слова на свой счет. Он напомнил, что жители Запорожской и Курской областей «плечом к плечу выбивали противника».

Балицкий отметил, что запорожские добровольческие отряды все восемь месяцев дислоцировались в Курской области, работали волонтерские объединения. По его словам, такая поддержка всегда была и будет обоюдной.

«Мы с первого дня специальной военной операции чувствуем поддержку всей страны и жителей Курской области и продолжаем поддерживать друг друга», — пояснил губернатор.

Балицкий также выразил надежду, что жители Курской области поймут его позицию. Он добавил, что самого строгого наказания заслуживают те, кто, используя коррупционные схемы, наносят вред безопасности страны и ее жителей.

Накануне вечером, отвечая на вопросы во время «прямой линии», Балицкий сделал упрек в адрес жителей Курской области.

«Мы все делали для того, чтобы защитить в 2023 году нашу область. И мы защитили ее. Не чета, кстати, курчанам», — сказал он.

Слова запорожского губернатора осудил курский коллега Александр Хинштейн, назвав их «абсолютно неприемлемыми». По его словам, даже в условиях мирного времени подобные высказывания официального лица недопустимы. Также Хинштейна подчеркнул то, что Балицкий ошибочно именует жителей Курской области «курчанами», при этом никогда не бывал в регионе.

Вторжение Вооруженных сил Украины в Курскую область произошло в августе 2024 года. В конце апреля 2025 года начальник Генштаба Минобороны России Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину и полном освобождении региона.

Алексея Смирнова, занимавшего должность губернатора Курской области в с мая по декабрь 2024 года в период вторжения ВСУ, арестовали в апреле. Ему и его заместителю Алексею Дедову инкриминируют хищение свыше 1 млрд рублей, выделенных на строительство пограничных укреплений.

В сентябре Смирнов признался, что получил около 30 млн рублей взяток от бизнесменов по контрактам, которые были связаны с устройством фортификационных сооружений на границе с Украиной.