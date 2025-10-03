Число жертв отравления суррогатным алкоголем в Ленинградской области достигло 45 человек, передает РЕН ТВ со ссылкой на свой источник. Ранее сообщалось о 41 умершем от самогона с метиловым спиртом из Сланцев.

По словам собеседника РЕН ТВ, из пострадавших от отравления три человека находятся в критическом состоянии в больницах Ленобласти. Перед этим сегодня, 3 октября, источник ТАСС в правоохранительных органах заявил, что после употребления алкогольного суррогата скончался 41 человек. Причиной их смерти считают метиловый спирт: его следы выявлены в пробах, взятых у нескольких отравившихся.

Метиловый спирт (метанол) — высокотоксичное вещество, опасное даже в малых дозах. При попадании в организм он метаболизируется в формальдегид и муравьиную кислоту, вызывая тяжёлое метаболическое ацидоз, повреждение зрительного нерва и центральной нервной системы. Уже 10 мл могут привести к необратимой слепоте, а 30—100 мл — к летальному исходу. Симптомы отравления проявляются с задержкой (12—24 часа): головная боль, тошнота, рвота, нарушение зрения, одышка, судороги. Лечение включает экстренную детоксикацию, введение этанола или фомепизола (ингибиторов алкогольдегидрогеназы), коррекцию ацидоза и гемодиализ. Профилактика — строгое соблюдение правил хранения и использования метанола, исключение его применения в пищевых целях.

Первые новости о смертях от самогона в Ленинградской области появились 26 сентября. Сначала стало известно о семи умерших — все они проживали в городе Сланцы и деревне Гостицы. Из этих же населенных пунктов были госпитализированы трое пострадавших. Впоследствии региональный комитет по здравоохранению сообщил об увеличении числа скончавшихся до 19 человек.

На следующий день, 27 сентября, телеграм-канал Shot со ссылкой на собственный источник заявил о росте числа жертв отравления до 25 человек — после того как скончались еще шестеро отравившихся самогоном жителей Волосовского района Ленобласти. По данным канала, все они пили суррогатный спирт, который приобрели у 63-летнего самогонщика из Сланцев.

Мужчина был задержан и арестован. Под стражу взята и его предполагаемая подельница — женщина 1964 года рождения, которую следствие считает закупщицей сырья для последующей реализации под видом домашнего самогона. По предварительным данным, фигуранты хранили и продавали суррогатный алкоголь в Сланцевском районе.

РЕН ТВ утверждает, что арестованы 78-летний Николай Бойцов, который торгует самогоном еще с девяностых через окно своего частного дома, и 60-летняя сотрудница детского сада Ольга Степанова. Телеграм-канал Baza писал, что жители Сланцев еще несколько лет назад обвиняли Бойцова в продаже «паленки» — в частности, после того как в 2018 году у выпившей его товар женщины отнялись ноги. Кроме того, по данным канала, после употребления того же «самогона» якобы скончался 42-летний брат продавца Николай Корнев.

Третий фигурант дела — 54-летний житель Сланцев — был арестован 28 сентября по обвинению в закупке, перевозке и сбыте суррогатного алкоголя в районе. В тот же день прокуратура сообщила о взятии под стражу еще четырех подозреваемых. В общей сложности в рамках расследования массового отравления граждан спиртосодержащей продукцией были задержаны 14 человек. Также правоохранительные органы изъяли более 1,3 тысячи литров подозрительного спиртного.

1 октября источник в правоохранительных органах рассказал ТАСС, что число погибших достигло 38 человек. По его словам, все жертвы отравления проживали или имели регистрацию в Сланцевском и Волосовском районах Ленобласти. Единичные случаи смертей после употребления суррогатного алкоголя были зарегистрированы также в Тосненском, Гатчинском, Кингисеппском и Приозерском районах.