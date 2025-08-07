В Москве вынесли приговоры фигурантам уголовного дела о краже имущества на 70 млн рублей из усадьбы бывшего гендиректора корпорации «Роснано» Анатолия Чубайса. Самый большой срок — семь лет колонии — получил его бывший бизнес-партнер Илья Сучков.

Фигуранты и приговоры

Приговоры четырем фигурантам вынес Хамовнический районный суд. Главного из них — Илью Сучкова — признали виновным в совершении двух преступлений — кражи в особо крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 158 УК) и мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Ему «окончательно» назначено семь лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции. Гособвинение ранее просило дать ему девять лет, сказал ТАСС адвокат Вячеслав Макаров.

В 2017 году, когда было возбуждено дело о краже имущества у Чубайса, «Ведомости» писали, что Илья Сучков является братом Игоря Сучкова, который 17 лет был советником Чубайса. Оба являются сыновьями Василия Сучкова, который работал с Чубайсом, когда тот возглавлял Госкомимущество (1991-1994). Сам Чубайс тогда пояснял, что Сучков был в прошлом наемным руководителем некогда принадлежавшей ему компании СFO Concept (Швейцария), но в 2011 году купил ее у Чубайса.

Трое других фигурантов — бывший член политсовета партии «ПАРНАС» Муса Садаев, а также сотрудники ЧОП «Аргус» Антон Поляков и Алексей Уляхин — обвинялись только в краже в особо крупном размере. Садаев осужден на 4,5 года колонии общего режима. Уляхин и Поляков получили 4,4 и 3,4 года соответственно, передал РБК. Прокурор просил назначить всем троим 4 года 8 месяцев.

«Партия народной свободы» («ПАРНАС») была ликвидирована в мае 2023 года решением Верховного суда (ВС). Это было сделано по административному иску Минюста, посчитавшего, что у партии нет необходимого числа отделений, к отдельным из существующих отделений имелись претензии со стороны налоговой службы и управления Минюста. В июле того же года апелляционная инстанция ВС признала решение о ликвидации законным, после чего оно вступило в силу.

Сучкова и Садаева, получивших наибольшие сроки, взяли под стражу в зале суда. Оба не признали вину.

Что касается Уляхина и Полякова, то суд счел их сроки наказания отбытыми в период нахождения под мерой пресечения. Эти двое фигурантов вину признали, раскаялись в суде и просили о снисхождении.

«Их адвокаты ходатайствовали о переквалификации дела на менее тяжкую статью, по которой истекли сроки давности», — пишет РБК.

Как уточнял «Коммерсант», речь идет о ч. 1 ст. 158 УК (кража), максимальный срок наказания по которой составляет два года лишения свободы.

Что и как похитили: версия Чубайса

Уголовное дело о краже было возбуждено в 2017 году по заявлению Чубайса, им занималась подмосковная полиция, пишет ТАСС. По данным «Коммерсанта», Чубайс инициировал дело годом ранее — в 2016-м, когда и была совершена кража.

В деле говорится, что из усадьбы на участке в 1,56 га в деревне Переделки Одинцовского района, которая строилась для экс-главы «Роснано» и его жены режиссера и сценаристки Авдотьи Смирновой, было похищено различное дорогостоящее имущество, в том числе оборудование для умного дома, виртуального музея, системы мультирум, домашнего кинотеатра, системы техзащиты и т. п. Изначально сумма ущерба оценивалась в 3 млрд рублей, но позднее снизилась до 70 млн. В декабре 2024 года Чубайс еще раз снизил сумму иска — до 65 млн — с учетом части возвращенного имущества, писал «Ъ».

Как пояснял сам экс-глава «Роснано» в Facebook*, особняк был изначально оформлен на ту самую швейцарскую СFO Concept, которая ранее принадлежала ему и брала кредиты под строительство. Но когда чиновникам в России запретили заниматься бизнесом, Чубайс продал фирму Илье Сучкову. После этого встал вопрос о выкупе особняка Чубайсом, но Сучков выставил ему завышенный ценник — $50 млн. Чубайс отказался, после чего его стали шантажировать, грозя обнародовать записи деловых разговоров. Тогда он и решил обратиться в полицию.

Следствие выяснило, что при содействии Сучкова кражу совершили член федерального политсовета «ПАРНАСа» Муса Садаев, а также работавшие по договору с ним сотрудники ЧОП Поляков и Уляхин, которых решением суда взяли под стражу.

Вторым потерпевшим по делу была признана кипрская компания «Тилсока Лимитед». Она выдавала кредиты СFO Concept и переводила средства в Россию на закупку оборудования и постройку дома в Переделках. В своем иске компания запросила $22 млн в рублевом эквиваленте.

Версии фигурантов

Хамовнический суд начал рассмотрение дела по существу в июле 2022 года. Сам Чубайс ни разу не был на заседаниях, действуя только через адвокатов, так как уехал из России вскоре после начала военной операции на Украине. Как отмечает «Ъ», по некоторым данным, особняк в Переделках, фигурирующий в уголовном деле, уже не принадлежит экс-главе «Роснано».

4 августа четверо фигурантов выступили в суде с последним словом. Сучков заявил, что полностью отрицает свою вину. Уголовное дело он назвал «сконструированным». По его версии, имущество, о котором идет речь, не было похищено, а находилось в офисе швейцарской компании для сохранности. Как передает РБК, Сучков также пожаловался на серьезный подрыв здоровья во время пребывания в СИЗО, где стал инвалидом второй группы.

С аналогичными заявлениями выступил Садаев. Он утверждал, что оборудование не могло быть похищено, так как не принадлежало Чубайсу, а находилось в собственности юридического лица. Фигурант также просил учесть его состояние здоровья.

Директор ЧОП «Аргус» Поляков и охранник Уляхин, напротив, согласились с обвинением и заявили о раскаянии.

«Экстрадируйте»: претензии к самому Чубайсу

Чубайс покинул пост главы «Роснано» в 2020 году. Его назначили спецпредставителем президента России по связям с международными организациями, однако в марте 2022 года он оставил пост и покинул страну. Агентство Bloomberg тогда объяснило такое решение его несогласием с действиями России на Украине. В апреле 2022 года РИА Новости сообщало, что Чубайс по собственному желанию покинул состав совета директоров АФК «Система» и ее портфельной компании «Электрозавод».

В октябре 2024 года спикер Госдумы Вячеслав Володин раскритиковал реформу российской энергетической отрасли, проходившей под руководством Чубайса в начале 2000-х годов, и призвал экстрадировать его в Россию.

«Там только карманы себе набили и недвижимость за рубежом, а потом все это потеряли, и пыль глотают до сих пор. Поэтому давайте вещи называть своими именами. Где Чубайс? Вот берите его, экстрадируйте», — заявил Володин.

В январе 2025 года в Госдуме призвали Следственный комитет проверить деятельность Чубайса «на наличие преступлений». С таким запросом обратились в ведомство депутаты Андрей Картаполов и Андрей Луговой. Последний заодно запросил у Генпрокуратуры информацию об уголовных делах в отношении Чубайса. В России о них официально ничего не сообщалось, хотя в июне 2024 года некоторые СМИ обратили внимание на публикацию телеграм-канала «Московский пул», где говорилось со ссылкой на «инсайдеров», что в отношении экс-главы «Роснано» якобы могут возбудить два уголовных дела — о мошенничестве и растрате.

23 апреля этого года судебные приставы открыли в отношении Чубайса исполнительное производство по исполнительному листу Арбитражного суда Москвы от 9 апреля. В его рамках накладывался арест на имущество Чубайса, но не уточнялось, о каком имуществе идет речь.

В картотеке Арбитражного суда выдача исполнительного листа указана в деле по иску «Роснано» о взыскании нанесенных ей убытков. Госкорпорация потребовала арестовать деньги и имущество Чубайса и еще семи ответчиков в сумме 5,6 млрд рублей. В мае тот же суд отказал экс-главе госкорпорации в снятии ареста с его счетов и имущества.

* принадлежит Meta, деятельность которой по распространению Facebook и Instagram в России признана экстремистской и запрещена