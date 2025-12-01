Нынешний уровень коррупции на Украине «не снился» бывшему президенту Виктору Януковичу, считает советник генпрокурора России Наталья Поклонская. Свое мнение она высказала в интервью программе «Вы держитесь!» с Марианной Минскер на RTVI.

Поклонская сравнила происходящее на Украине с тем, «что было в период Януковича».

«Какой уровень на сегодняшний день коррупции, то, что слышно публично, то, какие расследования там опубличивают в прессе, — Януковичу и не снилось. Он, наверное, лежит сейчас и думает… Что-то там думает, наверное», — сказала Поклонская.

Коррупционный скандал

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщили, что провели масштабную операцию «Мидас» по раскрытию коррупции в энергетической сфере. Расследование длилось 15 месяцев.

По данным украинских силовиков, в стране была построена «масштабная коррупционная схема влияния на стратегические предприятия государственного сектора» — в частности, на «Энергоатом». Как заявило НАБУ, «стратегическим предприятием с годовым доходом более 200 млрд грн» фактически управляли посторонние лица, взявшие на себя роль «смотрящих».

Руководителем преступной организации антикоррупционное бюро назвало Тимура Миндича — совладельца студии «Квартал 95». Он уехал из Украины за несколько часов до обыска.

В расследовании также фигурируют экс-глава Минюста Украины Герман Галущенко, отправленный в отставку на фоне скандала, бывший вице-премьер Алексей Чернышов, исполнительный директор по безопасности «Энергоатома» Дмитрий Басов.

28 ноября прошли обыски у Андрея Ермака — главы Офиса президента Украины. После этого Ермак ушел в отставку. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины и бывший министр обороны Рустем Умеров был допрошен в статусе свидетеля.

Зеленский на встрече с депутатами Верховной Рады от правящей партии «Слуга народа» заявлял, что «не имел представления» о коррупционной схеме в энергетике.