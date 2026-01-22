Ни у Дании, ни у НАТО в целом нет данных о российской угрозе для Гренландии. Об этом в специальном интервью RTVI заявил посол России в Дании Владимир Барбин, комментируя заявления Дональда Трампа о существовании российской угрозы для острова. По мнению посла, датские военные позже тоже заговорили о российской угрозе — именно из-за Трампа.

«Что касается утверждения о якобы угрозах со стороны России для безопасности Гренландии, то с датской стороны утверждается, что таких угроз нет. При этом говорится, что нет таких данных ни у Дании, ни у НАТО», — сказал Владимир Барбин.

При этом посол признал, что недавние краткосрочные учения в Гренладии датчане в итоге объяснили российской угрозой — но, по его мнению, это было сделано из-за Трампа.

«Когда усилилось давление со стороны Трампа на Данию, на Гренландию, Дания обратилась к своим европейским союзникам по НАТО с просьбой проявить солидарность и направить военнослужащих на этот остров. Порядка восьми стран откликнулись — чисто символический жест в качестве поддержки противостояния Дании с Соединенными Штатами», — отметил дипломат.

Однако после того, как Трамп объявил о введении против этих стран с 1 февраля новых таможенных пошлин, в арктическом командовании Дании зазвучали новые заявления — «о том, что пребывание этих групп военнослужащих нацелено для отражения российской угрозы».

В январе Трамп снова озвучил свои притязания на Гренландию — крупнейший в мире остров, который входит в состав Датского Королевства на правах широкой автономии. Американский лидер заявил, что остров «окружен российскими и китайскими кораблями». По словам Трампа, Штатам «абсолютно» необходима Гренландия по соображениям безопасности.

«На карту поставлен мир во всем мире! Китай и Россия хотят получить Гренландию, и Дания ничего не может сделать с этим», — объявил президент США.

Он отметил, что у Копенгагена для защиты острова есть «две собачьи упряжки».

«Я люблю народ Китая. Я люблю народ России. Но я не хочу видеть их в качестве соседей в Гренландии, этого не будет. И, кстати, НАТО должно это понимать», — говорил Трамп.

Власти Дании в ответ на угрозы Трампа напомнили, что их страна является союзником США по Североатлантическому альянсу.

«Безопасность США — это также безопасность Гренландии и Дании. Гренландия уже является частью НАТО. Мы серьезно относимся к нашей совместной безопасности. И да, мы ожидаем полного уважения территориальной целостности Королевства Дания», — призвал датский посол в Вашингтоне Йеспер Меллер Серенсен.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен предупредила, что, если США попытаются присоединить Гренландию военным путем, это приведет к распаду НАТО. Страны Европейского Союза поддержали Данию.