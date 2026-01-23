Отправка европейских военных из стран НАТО на учения в Гренландии была «чисто символическим жестом» в поддержку Дании в ее противостоянии с США. Такое мнение в специальном интервью RTVI выразил посол России в королевстве Владимир Барбин. По словам дипломата, при этом Копенгаген не смог получить мандат на проведение маневров «под зонтиком НАТО», поскольку генсек Марк Рютте «не хочет втягивать альянс в спор вокруг Гренландии».

По словам российского посла, Копенгаген обратился за поддержкой к европейским партнерам по НАТО после того, как Белый дом усилил давление на Данию по поводу Гренландии.

«Порядка восьми стран откликнулись и направили на остров своих немногочисленных военнослужащих — чисто символический жест в качестве поддержки противостояния Дании с США. Но после этого Трамп объявил о введении против этих стран с 1 февраля новых таможенных пошлин, и это, собственно говоря, отрезвило многих», — сказал Владимир Барбин.

При этом посол уточнил, что военные учения «Арктическая стойкость» в Гренландии были «демонстрацией солидарности отдельных стран альянса», но не операцией НАТО.

«Дания хотела получить общий мандат НАТО, получить зонтик НАТО для этих учений, для пребывания военнослужащих из европейских стран — членов альянса. Посвященная этому встреча проходила в Брюсселе между министром обороны Дании Поульсеном и министром иностранных дел Гренландии Мотцфельдт с генеральным секретарем НАТО Рютте, но договоренности на этот счет достигнуто не было», — рассказал собеседник RTVI.

По мнению Барбина, генсек НАТО «не хочет втягивать альянс как блок, как организацию в противостояние из-за Гренландии между Соединенными Штатами и Данией».

«Мне кажется, здесь должна быть предельная ясность, что главную роль в НАТО играют США, и решение, быть учениям НАТО или не быть, тоже будут принимать США, в особенности когда речь идет об учениях на территории, которая находится рядом с США», — заключил Владимир Барбин.

Ранее восемь стран-членов НАТО — Дания, Финляндия, Франция, Германия, Нидерланды, Норвегия, Швеция и Великобритания — совместно выступили против притязаний Дональда Трампа на Гренландию. В ответ президент США пригрозил странам дополнительной торговой пошлиной в 10%.

Однако после переговоров с Марком Рютте на полях ВЭФ в Давосе Трамп сообщил, что не будет вводить новые тарифы, поскольку сторонам удалось договориться о будущем соглашении по Гренландии.