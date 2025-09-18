Российское посольство в США отвергло обвинения в причастности Москвы к распространению дезинформации по делу об убийстве американского правого активиста Чарли Кирка. По данным Associated Press, боты, якобы связанные с Россией, Китаем и Ираном, распространяли в соцсетях дезинформацию о преступлении.

Пресс-секретарь посольства России в Вашингтоне Андрей Бондарев подчеркнул, что Москва не вмешивается и не намерена вмешиваться во внутренние дела других государств, включая США.

«Считаем недопустимым использование этой трагедии в качестве повода для разжигания антироссийской истерии», — сказал он.

Покушение на 31-летнего Чарли Кирка было совершено 10 сентября во время его выступления в Университете долины Юта. Неизвестный выстрелил в активиста из винтовки, в результате чего он получил ранение в шею. Кирк в критическом состоянии был доставлен в больницу, но медикам не удалось его спасти.

Президент США Дональд Трамп после смерти активиста заявил, что наступило «тяжелое время» для страны. Активиста американский лидер назвал «мучеником за свободу и за правду», голос которого продолжит жить для «бесчисленных поколений».

О задержании подозреваемого в убийстве Трамп объявил через два дня. Им оказался 22-летний Тайлер Робинсон. Он объяснил мотив преступления в том числе тем, что Кирк распространял «слишком много ненависти».

Подозреваемому может грозить смертная казнь. Президент США выразил надежду, что будет вынесен именно такой приговор, его пообещал добиться прокурор Юты.