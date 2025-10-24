Американский президент Дональд Трамп ищет способы надавить как на Россию, так и на Украину, чтобы положить конец конфликту, сказал Newsmax постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер.

Постпред отметил, что Трамп пытается найти способы продолжить давление на российского лидера Владимира Путина, продолжить давление на президента Украины Владимира Зеленского, а также найти новые способы продолжения давления, чтобы усадить обе стороны за стол переговоров и договориться о прекращении огня.

По словам Уитакера, самым важным результатом встречи главы Белого дома с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте было объявление о новых санкциях антироссийских санкциях.

Постпред при НАТО отметил, что Трамп становится «все более нетерпеливым» в отношении Москвы.

«У него все карты в руках», — сказал Уитакер о президенте США.

По словам постпреда, Трамп будет разыгрывать эти карты так, как сочтет нужным, чтобы и дальше создавать условия, позволяющие Путину оставаться за столом переговоров, побуждать его к переговорам и к прекращению боевых действий.

«И президент Трамп, честно говоря, просто очень расстроен тем, что Владимир Путин не положит конец этой войне», — добавил Уитакер.

Администрация Трампа впервые после его возвращения в Белый дом ввела новые санкции против российских энергетических компаний, сославшись на «отсутствие серьезной приверженности Москвы мирному процессу, чтобы покончить с [конфликтом] на Украине».

Перед этим американский объявил об отмене саммита с Путиным, который планировался в ближайшее время в Будапеште и о котором оба лидера договорились в ходе телефонного разговора 16 октября.

Предполагалось, что венгерский саммит может состояться в ближайшее время, но сначала в рамках его подготовки должны встретиться глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио.