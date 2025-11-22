Народный артист России Виктор Сухоруков рассказал изданию Metro, что посольство Германии отказало ему в выдаче шенгенской визы. По словам 74-летнего актера, он планировал провести Рождество в ФРГ, однако немецкие дипломаты сообщили, что в Евросоюзе его считают «угрозой внутренней безопасности».

Как пишет Metro, заявку Сухорукова на получение шенгенской визы посольство ФРГ рассматривало почти полгода. По словам самого актера, в документе с итоговым решением, выданном немецкой дипмиссией, говорится об отказе в выдаче визы по двум основаниям.

«Первый пункт: „Одно или несколько государств-членов [ЕС] считают, что вы представляете угрозу их международным отношениям“. Второй пункт: „Одно или несколько государств-членов [ЕС] считает, что вы представляете угрозу общественному порядку или внутренней безопасности“. Вот какой я крутой! (смеется) Что там пулемет „Максим“ из „Брата-2“, где я снимался!» — приводит Metro слова Сухорукова. По его словам, «нет правды на земле, а в Европе, судя по всему, нет ее и подавно». «Навесили на актера из России какие страсти ― без пяти минут международный террорист, считай. <…> Меня могли в чем угодно упрекнуть, сказать, что я пенсионер. А оказалось, что я представляю угрозу и опасность. Чудеса!» — сказал актер.

Как признался Сухоруков, он не переживает в связи с отказом в выдаче визы, но в то же время пребывает «в величайшем недоумении от деградации этих господ, которые нам говорят о либерализме, свободе, демократии». «А сами вот как себя ведут. Если они пулемета „Максим“ испугались, то приедем на танке, нет проблем», — добавил он. Сухоруков также рассказал, что заплатил агентству-посреднику, которое подавало документы в посольство, 13 тыс. рублей, еще часть средств ушла на уплату визового сбора.

В сентябре в посольстве ФРГ в Москве сообщили RTVI, что Германия ужесточила критерии выдачи виз россиянам — как национальных, так и шенгенских. В пресс-службе немецкой дипмиссии это объяснили тем, что в результате военных действий России в отношении Украины «возникают повышенные риски безопасности для ЕС». «Российские заявители, которые не имеют веских причин для поездки, должны быть готовы к более длительным и тщательным процедурам рассмотрения заявлений», — предупредили в посольстве.

В январе 2023 года президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против Сухорукова. Комментируя свое появление в украинском санкционном списке, актер в разговоре с RTVI заявил, что ездил и будет ездить в Крым.

«Я актер. Если я угрожаю вашей безопасности, тогда вы муравьи. <…> Если я действительно представляю какую-то угрозу этой соседней стране, ну тогда, значит, я себя недооцениваю», — сказал Сухоруков.

После начала военной операции на Украине под санкции ЕС попали такие российские актеры, как Сергей Безруков, Иван Охлобыстин, Дмитрий Певцов, Мария Федосеева-Шукшина, Дмитрий Харатьян, Михаил Галустян и др.

В свою очередь, Россия запретила въезд в страну некоторым зарубежным артистам, в том числе Шону Пенну, Бену Стиллеру, Моргану Фриману и Джиму Керри.