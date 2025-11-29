Продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин, которого объявили в розыск по уголовному делу о мошенничестве, в разговоре с телеканалом «Россия 24» отверг обвинения в мошенничестве. Он настаивает на том, что права на музыкальное наследство покойного солиста группы Юрия Шатунова принадлежат ему.

Разин уверяет, что права были передал ему автор хитов «Ласкового мая», композитор и поэт Сергей Кузнецов. Продюсер продемонстрировал копию документа, в котором тот якобы отказывается от прав на композиции в его пользу. На обратной стороне документа стоит судебный штамп, что, по утверждению Разина, свидетельствует о его подлинности.

«Мне главное, как всегда, выиграть суд и получить огромное количество денег. Увидели, что я подал иски на американские компании на 100 миллионов долларов, которые использовали незаконно песни, испугались и состряпали мне липовое обвинение! Не верьте никому!» — заявил он. Как отмечает «Россия 24», Разин зарегистрировал в Турции свои права на товарный знак «Юрий Шатунов». Продюсер подает судебные иски ко всем, кто использует творчество покойного певца.

Андрею Разину заочно предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК, до десяти лет лишения свободы). В конце ноября МВД России объявило его в межгосударственный розыск. По данным ТАСС, продюсер проживает в США и не собирается возвращаться в Россию.

По данным следствия, продюсер долгое время использовал поддельный договор с поэтом Кузнецовым для получения денежных средств как правообладатель музыкальных произведений.

По версии следствия, Разин присвоил денежные средства, которые предназначались Сергею Кузнецову в качестве авторского вознаграждения за песни «Ласкового мая». Как считают следователи, продюсер использовал поддельный договор с автором композиций о передаче ему прав на музыкальные произведения для получения средств в статусе их правообладателя. Ущерб по делу составляет около 500 млн рублей, пишет ТАСС.

В 2019 году Кузнецов подписал договор об отчуждении исключительных прав на 23 песни «Ласкового мая», включая хиты «Белые розы», «Седая ночь» и «Розовый вечер», в пользу Шатунова. Позже суд удовлетворил иск семьи покойного солиста «Ласкового мая» с требованием признать за ней исключительные права на эти композиции.

Разин добивался признания недействительным завещания Шатунова, по которому авторские права на все песни группы были переданы его наследникам — вдове Светлане, сыну и дочери. Продюсер утверждал, что в 1992 году подписал с Кузнецовым договор о передаче прав на 27 песен, но не смог предъявить этот документ. В то же время подлинность соглашения 2019 года была подтверждена.

Как пишет ТАСС, почерковедческая экспертиза, проведенная еще в 2016 году в рамках одного из судебных разбирательств, показала, что договор между Разиным и Кузнецовым, якобы заключенный еще в 1992 году, оказался поддельным. По данным агентства, сам продюсер и его юристы неоднократно предоставляли в суды новые сфальсифицированные доказательства.