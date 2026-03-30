Президент России Владимир Путин объявил благодарность сыну главы Чечни Рамзана Кадырова Ахмату, который в республике занимает пост замглавы правительства и министром по физической культуре и спорту. Его имя значится в распоряжении «О поощрении», опубликованном на портале правовых актов.

«За заслуги в области физической культуры и спорта, многолетнюю добросовестную работу объявить благодарность Президента Российской Федерации Кадырову Ахмату Рамзановичу», — говорится в тексте документа.

Ахмат — старший из сыновей Кадырова и шестой ребенок в семье. 8 ноября 2025 года ему исполнилось 20 лет. Как и его младший брат Адам, Ахмат рано начал путь в чеченской политике. В сентябре 2022 года он в возрасте 16 лет возглавил молодежные организации республики, став в том числе куратором программы патриотического воспитания.

В марте 2023 года Кадыров-старший рассказал о неофициальной встрече 17-летнего Ахмата с Путиным в Кремле — сын главы Чечни был представлен в публикации как председатель Совета регионального отделения Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых». Чеченский лидер назвал встречу «душевной» и добавил, что в конце президент поздравил своего гостя с предстоящей свадьбой.

В ноябре 2023 года 18-летний Ахмат Кадыров был назначен первым заместителем министра Чечни по физкультуре, спорту и молодежной политике. Поздравивший его с этим спикер регионального парламента Магомед Даудов подчеркнул, что сын главы республики сам является спортсменом и выиграл не один турнир по смешанным единоборствам и боксу.

В мае 2024 года Ахмат Кадыров стал министром физкультуры и спорта республики.

С января 2026 года старший сын главы Чечни занимает пост вице-премьера республиканского правительства. В феврале глава республики передал под его контроль сферу образования.

Еще один сын главы Чечни, 18-летний Адам Кадыров с весны 2025 года занимает пост секретаря Совбеза республики.