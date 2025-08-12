Президент России Владимир Путин поделился с лидером Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ыном подробностями, связанными с его предстоящей встречей с американским коллегой Дональдом Трампом, которая состоится в Анкоридже на Аляске 15 августа. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Между Путиным и Ким Чен Ыном 12 августа состоялся телефонный разговор, в ходе которого российский лидер поздравил главу КНДР с северокорейским национальным праздником — Днем освобождения от японского колониального господства. Эта дата отмечается 15 августа, в нынешнем году будет 80-я годовщина исторического события. Ким Чен Ын отметил, что современные северокорейцы считают этот праздник общим с Россией и хранят память о вкладе Красной армии в борьбу с японцами.

Кроме того, собеседники подтвердили приверженность дальнейшему развитию взаимных дружеских, добрососедских и сотруднических отношений, реализуемых во всех сферах взаимодействия, которое ведется в рамках Договора о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве, подписанного летом 2024 года в Пхеньяне.

Путин со своей стороны поблагодарил северокорейского лидера за поддержку, которую КНДР оказала России в ходе освобождения территории Курской области от «вторгшихся формирований киевского режима». Он высоко оценил качества, проявленные при этом бойцами республиканской армии, — самоотверженность, героизм и мужество. Кроме того, напомним, Ким Чен Ын отправлял на Курщину тысячи саперов и строителей для разминирования и восстановления стратегических объектов. Ранее посол России в КНДР сообщал, что в этом регионе будут установлены памятники северокорейским бойцам.

Также, как сообщили в Кремле, Путин «поделился» с Ким Чен Ыном сведениями «в контексте предстоящих переговоров с президентом США Дональдом Трампом», после его лидеры условились о последующих личных контактах. Напомним, вечером 12 августа пресс-служба администрации Белого дома официально подтвердила, что встреча Путина и Трампа состоится в городе Анкоридж на Аляске. По предварительным данным, там готовятся протесты в связи с приездом российского лидера.