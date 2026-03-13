Послов Великобритании и Франции в Москве вызвали в МИД России в пятницу, 13 марта. Им был заявлен решительный протест в связи с нанесенным ВСУ 10 марта ударом по Брянску крылатыми ракетами, произведенными совместным французско-британским концерном MBDA, говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

В ходе демарша российская сторона указала на «непосредственную причастность» Британии и Франции к удару ВСУ по Брянску. Ракетный обстрел столицы приграничного региона «был бы невозможен» без привлечения к его организации британских и французских специалистов, а также без передачи Киеву разведданных, сказано в заявлении.

В случае дальнейшего «соучастия Лондона и Парижа в военных преступлениях» Украины на эти европейские столицы «ляжет ответственность за деструктивные последствия вооруженного конфликта и эскалацию напряженности», подчеркнули в МИД.

Обоим послам было также заявлено, что обстрел Брянска рассматривается Москвой в качестве «целенаправленной провокации с целью подрыва интенсифицировавшихся усилий по мирному урегулированию украинского кризиса».

«Британской и французской сторонам адресован призыв отказаться от бесчеловечных действий в их стремлении повысить свой политический профиль и вернуть спонсируемый ими „украинский проект“ в фокус международной повестки дня на фоне нынешнего обострения на Ближнем и Среднем Востоке», — говорится в заявлении.

Российская сторона также предъявила к Великобритании и Франции требование дать «четкую публичную реакцию с жестким и недвусмысленным осуждением» удара ВСУ по Брянску. Ее отсутствие будет считаться «солидаризацией с террористическими методами, позорной для стран, являющихся постоянными членами Совбеза ООН», сказано в заявлении.

Брянск подвергся удару семи ракет Storm Shadow вечером 10 марта. В результате шесть человек погибли, 42 пострадали, 29 из них были госпитализированы, в том числе несовершеннолетний. Девять пациентов, чье состояние врачи оценили как тяжелое и крайне тяжелое, было решено транспортировать в федеральные медицинские центры.

В Кремле на вопрос о возможных ответных действиях России на удар по Брянску заявили, что военная операция проводится для того, «чтобы подобные варварские действия киевского режима не продолжались».