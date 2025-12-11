Активный всплеск фишинговых рассылок может произойти на фоне недавних ограничений в работе игры Roblox и мессенджера WhatsApp, предупредил директор по продукту Staffcop, эксперт «Контур.Эгиды» Даниил Бориславский в разговоре с «Лентой.ру». Он отметил, что мошенники будут давить на эмоции и потребности пользователей, столкнувшихся с блокировками.

Злоумышленники, как правило, пользуются моментами, когда привычные сервисы становятся недоступными или начинают работать нестабильно, рассказал Бориславский. В таких случаях мошенники рассылают фейковые предложения под видом альтернативы или обхода блокировки.

По словам Бориславского, первый актуальный сценарий обмана связан с детьми и подростками, которые столкнулись с ограничениями в работе игровой платформы Roblox. Злоумышленники предлагают им воспользоваться якобы улучшенной версией игры и обещают полный доступ к ней в обход блокировок, пояснил эксперт.

Несовершеннолетний, получив такое сообщение, может бездумно установить поддельное приложение на телефон или компьютер, фактически предоставив мошеннику доступ ко всем своим данным, пояснил Бориславский.

Вторая схема касается людей старшего возраста, которые ранее активно пользовались WhatsApp. Мошенники рассылают им ложные сообщения о появлении новой версии мессенджера, которую якобы не смогут заблокировать, или его «альтернативного клиента». Иногда подобные фейковые приложения сразу переводят на иностранный язык, чтобы создать сходство с оригиналом.

«Угроза состоит в том, что поддельные версии популярных сервисов — это полноценные инструменты компрометации телефонных данных, банковских приложений, переписок и контактов», — пояснил собеседник «Ленты.ру».

Бориславский порекомендовал скачивать приложения только с официальных площадок, например, Google Play, App Store, RuStore. Ко всем ссылкам на загрузку из СМС-сообщений он посоветовал относиться с подозрением, даже если они выглядят как официальные.

Кроме того, Бориславский указал на необходимость проверять разработчика приложения и разрешения, которые оно запрашивает. Чтобы обезопасить своих детей и старших родственников, которые находятся в группе риска, с ними необходимо поговорить и предупредить о возможной опасности.

В начале декабря Роскомнадзор (РКН) сообщил о полной блокировке Roblox. Ведомство объяснило такое решение распространением на платформе экстремистских материалов и контента, содержащего пропаганду ЛГБТ*. Разработчики игры в свою очередь заявили о регулярной блокировке запрещенного контента.

Блокировка Roblox вызвала волну негатива со стороны активных игроков. Так, глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина рассказала, что получила тысячи обращений по этому поводу. По ее словам, «каждый второй ребенок хочет уехать из России» после блокировки игры. Жалобы от детей также фиксируют в Кремле.

В конце ноября РКН предупредил о потенциальной полной блокировке Whatsapp на территории России в случае, если разработчики будут систематически игнорировать требования российского законодательства.

*«международное движение ЛГБТ» признано в России экстремистским и запрещено