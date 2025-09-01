Мнение о том, что при попытке покорить пик Победы гибнет каждый третий альпинист, — это неправда, заявил мастер спорта СССР по альпинизму, вице-президент Федерации альпинизма России (ФАР) Александр Пятницин в программе «Что это было» на RTVI. Выпуск был посвящен пропавшая на этой вершине россиянке Наталье Наговициной.

По словам Пятницина, точной статистикой смертности среди альпинистов при восхождении на пик Победы он не располагает, но это точно не каждый третий.

«Нет, такого нет. Там гибель есть, но не такая статистика <…> Честно скажу, я не обладаю [точной статистикой], я не берусь сказать, потому что это серьезное исследование нужно проводить. По моим оценкам, там человек 30, может быть, 40 погибших есть», — поделился он.

Пятницин пояснил: поскольку пик Победы находится в Киргизии, туда ходят люди со всего мира, и ФАР «не исследует» статистику его покорений. При этом замглавы ФАР выразил уверенность в том, что с этого маршрута ни разу не удавалось спустить альпиниста, который из-за травмы не может передвигаться сам, или погибшего.

«Могу сказать одно — что случаев спуска либо пострадавшего, либо погибшего человека с трехкилометрового гребня я не знаю. Оттуда сходили только своими ногами», — констатировал Пятницин.

Он также заявил RTVI, что если бы Наговицина не сломала ногу, то смогла бы завершить восхождение — даже несмотря на отсутствие необходимых на таком сложном маршруте навыков и опыта.

По словам вице-президента ФАР, для успешного восхождения на такие высоты, как пик Победы, альпинисту требуется серьезная физическая подготовка и владение набором технических приемов — например, умением передвигаться по сыпучему снегу.

Также для выживания в экстремальной ситуации нужно иметь «морально-психологическую устойчивость и опыт ведения себя в быту» — например, промокшие ноги на высоте быстро замерзнут и будут обморожены, продолжил Пятницин. Нужно заботиться о том, чтобы у тебя не сорвало варежки, не развязывались шнурки, добавил он.

Еще одним условием замглавы ФАР назвал команду для восхождения, в которой установилась соответствующая морально-психологическая обстановка. Говоря о Наговициной, он подчеркнул, что она поднималась на пик Победы «на свой страх и риск», не в рамках альпинистского мероприятия.

«Советский, российский альпинизм, тот альпинизм, который мы пропагандируем, — это командный вид спорта. Должна быть команда, которая не собралась под горой, а тренировалась целый год. Если друг друга кто-то раздражает, внизу это — развернулся и ушел. А наверху — там недалеко и до ледорубом по голове, понимаете? То есть может быть взрыв», — пояснил Пятницин.

Но главными факторами успешного восхождения он считает погодные условия и уважение альпинистов к горам.

«Мы не покоряем горы — это горы нас покоряют. Мы себя покоряем и преодолеваем трудности, делая восхождение. Как только человек начинает на “ты” с горами, происходят вот такие несчастные случаи, [как с Наговициной]. С горами нужно только на “вы”», — убежден замглавы Федерации альпинизма России.

В целом, по словам собеседника RTVI, 85% несчастных случаев в горах происходит по вине человека.

«И только 15% — это несчастье, которое произошло с нашим другом Сашей Расторгуевым, когда камень, который не должен был лететь, прилетел», — заключил Пятницин.

Александр Расторгуев — опытный альпинист, бывший глава краснодарской краевой Федерации альпинизма и руководитель нескольких направлений в ФАР, включая учебно-методическую комиссию. При восхождении на гору Джангитау (Безенги) в Кабардино-Балкарии 27 августа он вместе с группой попал под камнепад и погиб. Его тело эвакуировали вертолетом на следующий день.