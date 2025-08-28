Российский альпинист Александр Расторгуев погиб при восхождении на гору Джангитау (Безенги) в Кабардино-Балкарии, попав под камнепад со спортивной группой. Это произошло 27 августа, на второй день похода. Двух его участников эвакуировали вертолетом, сообщает Федерация альпинизма России (ФАР) на своем официальном сайте.

Среди эвакуированных альпинистов один не пострадал, а вторая — Екатерина Федорова — получила травмы при камнепаде и была госпитализирована. Тело погибшего россиянина будет эвакуировано в пятницу, 29 августа, сообщили в ГУ МЧС по КБР.

Джангитау является одним из восьми пятитысячников Кавказа, это вершина центральной части Главного Кавказского хребта на российско-грузинской границе и центральная часть уникального 13-километрового горного массива Безенгийская стена. Высота Джангитау составляет 5085 м, это пятая по высоте вершина Кавказа и России и вторая в Грузии. Вершина пользуется популярностью среди альпинистов, восхождение на нее по Северо-Восточному гребню имеет категорию сложности 4-Б, маршрут комбинированный и считается сравнительно безопасным.

В ФАР напомнили, что погибший Александр Расторгуев был опытным альпинистом и за сорок лет занятий этим спортом совершил более 200 восхождений, в том числе первопрохождение на вершину Коштантау в 1989 году в паре с Александром Колчиным.

В начале 2000-х годов Расторгуев возглавлял краснодарскую краевую Федерацию альпинизма, потом руководил в ФАР различными направлениями, включая учебно-методическую комиссию. Он входил в состав рабочей группы правительства Ингушетии и был главным инженером строительства альпинистского лагеря УАЛ (Кязи) в Джейрахском районе республики.

Кроме того, Расторгуев являлся экспертом Комитета по развитию курортов и туризма Законодательного собрания Краснодарского края, входил в состав Русского географического общества и руководил Управлением альпинистских лагерей. Он имел разряд кандидата в мастера спорта по горному туризму и скалолазанию, а с 2013 года — мастера спорта по альпинизму.

Также Расторгуев был высококвалифицированным инструктором и методистом — по альпинизму, ски-альпинизму и горным лыжам, отвечал за безопасность в Центральной школе инструкторов ФАР и на ее учебно-тренировочных сборах на Жетон «Спасение в горах», а также долго занимался тренерской работой — в том числе был старшим тренером УТС ВВ МВД РФ и ФАР по альпинистской и горнолыжной подготовке специалистов.

«Он был тренером от Бога — умел работать и с новичками, впервые приехавшими в горы, и с курсантами Школы инструкторов, помогая каждому раскрыться и расти. А главное что отличало его как человека — это открытость к людям и невероятная душевная теплота», — заявили в ФАР, выразив соболезнования родным и близким Расторгуева.

Напомним, 12 августа при спуске с пика Победы в Киргизии сломала ногу и застряла на высоте российская альпинистка Наталья Наговицина. Ее напарник, с которым она шла в связке, сумел спуститься ниже в лагерь, откуда ей потом подняли еду, теплые вещи и горелку с запасом газа.

При последующих попытках эвакуировать россиянку погиб итальянский альпинист — он сначала получил обморожение рук, а потом скончался от отека мозга. Группа спасателей, отправившихся наверх на вертолете Ми-8, пострадала при жесткой посадке, потом аналогичный инцидент произошел с вертолетом МЧС Киргизии.

Судя по съемкам с дрона, через неделю после травмы Наговицина была еще жива. При этом эксперты уже тогда оценивали ее шансы на спасение как крайне низкие. Подъем спасательной группы к россиянке осложнялся неблагоприятными погодными условиями, в связи с которыми МЧС Киргизии 22 августа приостановило операцию. В тот же день газета «Вечерний Бишкек» написала, что альпинистка умерла от холода и истощения.

Тем не менее было решено 25 августа отправить наверх дрон, чтобы проверить состояние Наговициной, а потом, если она еще жива, поднять за ней еврокоптер под управлением иностранных пилотов. Сын Натальи обратился к властям с заявлением об уверенности в том, что она жива, и призвал принять меры для ее спасения. На его обращение отреагировал, в частности, глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Тем не менее 27 августа МЧС Киргизии официально признало Наговицину пропавшей без вести. Спасатель и преподаватель Центральной школы инструкторов альпинизма Денис Киселев выразил уверенность в том, что ей не удалось бы выживать так долго на семитысячной высоте при низкой температуре, сильном ветре, с минимальным запасом еды и газа.