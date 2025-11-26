Домодедовский городской суд Подмосковья признал актрису Аглаю Тарасову виновной по уголовному делу о контрабанде наркотиков (ч. 1 ст. 229 УК) и назначил ей наказание в виде трех лет лишения свободы условно и штрафа в размере 200 тыс. рублей. Об этом сообщают «Известия» в среду, 26 ноября.

Прокурор запрашивал для Тарасовой 3,5 года лишения свободы условно. Он также заявил, что исправление актрисы «возможно без изоляции от общества», передает РИА Новости. Сторона защиты настаивала на более мягком наказании в виде штрафа.

После оглашения приговора Тарасова покинула здание суда со своей матерью актрисой Ксенией Рапопорт и адвокатом. Они не стали комментировать приговор, передает телеграм-канал «Осторожно, новости».

Аглаю Тарасову задержали в аэропорту Домодедово в конце августа по прилете из Тель-Авива. В МВД сообщили, что в ходе таможенного контроля у нее был обнаружен вейп, внутри которого находилось наркотическое средство — масло каннабиса массой 0,38 г. Суд избрал Тарасовой меру пресечения в виде запрета определенных действий. Она признала вину и сказала, что «совершила большую ошибку».

На суде Тарасова заявила, что вейп с гашишным маслом ей в 2022 году подарил знакомый бизнесмен из Израиля, владеющий фармкомпанией. По словам актрисы, она не знала о содержимом устройства, а перед вылетом в Москву забрала из квартиры тети в Тель-Авиве, где иногда жила, пляжную сумку — внутри лежал этот вейп. Артистка признала, что «нарушила закон» и «очень» раскаивается.

Выступая с последним словом, Тарасова заявила, что она «не наркоторговец и не наркопотребитель», а также что ей не хватило бдительности. Произошедшее она назвала «нелепой трагической случайностью» и попросила прощения у своих зрителей и поклонников.

«Этот проступок нанес удар всей моей семье и мне страшно, что приговор отразится на моей семье», — сказала актриса.