Прокурор запросил три с половиной года лишения свободы условно с испытательным сроком три года для актрисы Аглаи Тарасовой по уголовному делу о контрабанде наркотиков (ч.1 ст. 229 УК, до семи лет лишения свободы), сообщают «Известия». Слушание дела проходит 26 ноября в Домодевском городском суде в Подмосковье.

Адвокат Тарасовой попросил назначить своей подзащитной более мягкое наказание в виде штрафа.

«Она ничем не опорочена. Произойди это не в аэропорту, в городе Домодедово, то ей бы грозила только административная ответственность», — сказал он.

Аглаю Тарасову задержали в аэропорту Домодедово в конце августа по прилете из Тель-Авива. В МВД сообщили, что в ходе таможенного контроля у нее было обнаружено «электронное курительное устройство», внутри которого находилось наркотическое средство — масло каннабиса массой 0,38 г. 6 сентября суд избрал Тарасовой меру пресечения в виде запрета определенных действий. Она признала вину и сказала, что «совершила большую ошибку».

Что сказала Тарасова в суде

В ходе заседания 26 ноября Тарасова заявила, что вейп с гашишным маслом ей подарил знакомый израильский бизнесмен, владеющий фармкомпанией, передает Super. По словам актрисы, она не знала, что внутри вейпа «полностью растительные компоненты».

«Я предполагала, что там могут быть незначительные канабисные значения. В Израиле это все легально», — сказала Тарасова (цитата по «Известиям»).

Она признала, что «нарушила закон», в связи с чем «очень» раскаивается. Актриса отметила, что три месяца нахождения под запретом определенных действий стали для нее «тяжелым уроком».

Тарасова также выразила надежду, что она сможет продолжать заниматься актерской деятельностью.

«До уголовного дела, всю жизнь, я занималась благотворительностью. <…> У меня на иждивении пожилые бабушка и дедушка, я помогаю им материально. У бабушки неизлечимое заболевание и мы сейчас особенно друг в друге нуждаемся. Мы перевезли ее из Питера в Москву, потому что очень скучали по ним. Теперь живем рядом», — рассказала артистка.

Кроме того, адвокат актрисы рассказал, что она пожертвовала 200 тыс. рублей в фонд по защите от наркотиков.

Выступая с последним словом, Тарасова заявила, что активно сотрудничала со следствием и «очень многое переосмыслила».

«Я не наркоторговец и не наркопотребитель, но я понимаю, что мне не хватило бдительности, иначе бы вейп никогда не оказался в моем чемодане. Но я сейчас понимаю, что я должна была быть внимательнее еще тогда, в 2022 году. Этот проступок нанес удар всей моей семье и мне страшно, что приговор отразится на моей семье. Я чувствую вину перед зрителями и людьми, которые следят за моей жизнью, и прошу у них прощения. Я благодарю своих коллег, которые от меня не отвернулись. Я прошу дать мне шанс доказать, что произошедшее — это нелепая трагическая случайность», — сказала она.

Аглае Тарасовой 31 год. Широкую известность получила благодаря ролям в сериале «Интерны» и фильме «Лед».

В защиту Тарасовой выступили коллеги по цеху

Тарасова приехала в суд со своей матерью актрисой Ксенией Раппопорт, передает NEWS.ru.

В качестве свидетелей защиты на заседании выступили актеры Леонид Ярмольник, Евгений Цыганов и Юлия Снигирь. Ярмольник заявил, что не замечал Тарасову за употреблением спиртного и наркотиков. Он отметил, что его «удивила эта история, потому что Аглая добрая и тактичная» и «высочайшего класса профессионал».

«Мне бы хотелось считать это невероятной случайность и нелепостью. Аглая всегда участвовала в деятельности фонда для больных и пожилых артистов, отвечала на любую просьбу помочь, даже если была занята на работе, она старалась выполнить просьбу» (цитата по «МК»).

Ярмольник также рассказал, что Тарасова участвовала в деятельности фонда для больных и пожилых артистов и отвечала на любую просьбу о помощи, даже если была занята на работе.

Евгений Цыганов заявил, что никогда не видел Тарасову нетрезвой или «под наркотиками». «Хоть мы с ней на брудершафт не пили», — отметил актер.

По словам Цыганова, «было бы печально, если бы из-за этой трагической глупости мы ее [Тарасову] потеряли».

«Фильмы с ней собирают кассу не только в России, но и за рубежом. «Лед-2» смотрят, например, в Китае. Аглая очень добрая девчонка, которая любит животных и они ее тоже любят, как и дети. Они чувствуют, что она хороший человек», — сказал он.

Юлия Снигирь отметила, что сейчас происходит «рассвет карьеры» Тарасовой, поэтому «будет печально», если она оборвется. «Ее любят зрители», — добавила артистка.

К материалам дела, также приобщили положительные характеристики Тарасовой от Милоша Биковича, Александра Цыпкина, Сергея Безрукова, Дмитрия Нагиева и других коллег, пишет Super.

