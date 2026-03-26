Трафик мессенджера Telegram в России «умирает», в то время как трафик нацмессенджера MAX, напротив, быстро растет. Об этом заявил президент компании «Ростелеком» Михаил Осеевский в кулуарах съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), пишет ТАСС.

«Трафик WhatsApp* отсутствует вообще. Там может что-то в течение X-часов или дней пролететь, но трафика его фактически не существует. Поэтому WhatsApp* умер, Telegram умирает прямо вот сейчас», — сказал президент «Ростелекома».

В то же время, по его словам, можно заметить растущий быстрыми темпами трафик мессенджера MAX.

Осеевский также обратил внимание на всплеск числа обращений на установку стационарных телефонов, назвав это «интересным явлением».

«Люди поняли, что это очень надежный и качественный способ связи. Он должен быть в каждом доме», — выразил уверенность глава «Ростелекома».

Он затруднился назвать численность запросов на установку домашних телефонов, но заявил, что в текущих условиях «многие очень уважаемые люди» захотели поставить домой такие аппараты.

«Это просто гарантированный способ [связи]. Я прямо всем советую вернуться к стационарному телефону. Как огнетушитель — это должно быть в каждом доме», — заключил Осеевский.

С августа 2025 года в России запрещены звонки через Telegram. 10 февраля 2026 года Роскомнадзор начал замедлять работу мессенджера, поскольку его руководство, по версии регулятора, не исполняет российские законы, не обеспечивает защиту пользователей от мошенничества и не противодействует терроризму.

Baza и РБК писали, что Telegram в России могут полностью заблокировать в начале апреля. В конце февраля основатель мессенджера Павел Дуров сообщил, что в России против него возбуждено уголовное дело о пособничестве терроризму. Он назвал это попыткой властей «подавить право на неприкосновенность частной жизни и свободу слова».

В середине марта российские пользователи Telegram начали массово жаловаться на проблемы с доступом к мессенджеру. Опрошенные «Коммерсантом» эксперты выразили мнение, что блокировка Telegram уже началась.

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин 17 марта в разговоре с RTVI заявил, что блокировка началась «уже достаточно давно». При этом он предположил, что это «максимальный уровень блокировок, на который способно государство в данный момент».

На этой неделе некоторые российские пользователи столкнулись с внезапным сбором сессий в Telegram, из-за чего им приходилось проходить повторную авторизацию. Глава отдела расследований T.Hunter Игорь Бедеров в беседе с RTVI предположил, что это могло быть связано с блокировками.

19 марта источник в одном из операторов фиксированной связи Forbes заявил, что Роскомнадзор якобы не справляется с блокировками сайтов и приложений, из-за чего некоторые из них временно становятся доступными. В ведомстве назвали эту информацию «не соответствующей действительности».

* принадлежит корпорации Meta, деятельность которой по реализации продуктов Facebook и Instagram в России признана экстремистской и запрещена