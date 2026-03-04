Худшим развитием событий в Иране станет приход к власти сторонников действующего политического режима. Об этом в разговоре с журналистами в Белом дома заявил президент США Дональд Трамп, передает Fox News.

У американского лидера спросили, каков худший сценарий, который предусмотрен в планах Вашингтона.

«Я думаю, хуже всего будет, если мы сделаем это, а потом, через пять лет, поймем, что поставили на этот пост человека, который ничем не лучше», — сказал Трамп.

Он также не исключил приходу к власти кого-то «такого же плохого, как и предыдущий» лидер.

Журналисты также спросили президента США, кого бы он хотел видеть во главе Ирана.

«Большинство людей, которых мы имели в виду, уже мертвы», — отметил Трамп.

По его словам, Соединенные Штаты вели переговоры с «этими сумасшедшими», и Трамп был уверен, что они собираются напасть».

Также у Трампа спросили, не был ли он вынужден принимать решение ударить по Ирану под давлением Израиля.

«Если уж на то пошло, я, возможно, вынудил Израиль пойти на это», — сказал американский лидер в ответ.

28 февраля Израиль сообщил, что духовный лидер Ирана Али Хаменеи мог быть убит в результате удара, нанесенного утром того же дня. Источники Channel 12 тогда утверждали, что появляются «все новые признаки», подтверждающие эту информацию. Президент США Дональд Трамп также писал в Truth Social о смерти Хаменеи.

1 марта в Иране повредили гибель аятоллы, после чего Корпус стражей исламской революции (КСИР) объявил о начале «самой мощной наступательной операции» против Израиля и американских баз на Ближнем Востоке. Агентство Fars со ссылкой на источники «в доме [Хаменеи]» сообщило, что после удара США и Израиля также погибли дочь, внук, зять и одна из невесток верховного лидера Ирана.

2 марта скончалась вдова Хаменеи Мансуре Ходжасте. По данным NourNews, 79-летняя женщина после атаки США и Израиля находилась в коме.