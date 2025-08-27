У «битцевского маньяка» Александра Пичушкина, отбывающего пожизненный срок за серию убийств, нет противопоказаний по здоровью для нахождения в исправительной колонии особого режима «Полярная сова» в ямальском поселке Харп, пишет РИА Новости со ссылкой на материалы медсанчасти ИК.

На суде, где рассматривался иск Пичушкина к Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) России с требованием перевести его в колонию поближе к Москве, «битцевский маньяк» пожаловался на болезнь «системы кровообращения второй степени», якобы вызванную тяжелыми климатическими условиями Заполярья. На этом основании он также требовал взыскать с ведомства 100 тысяч рублей в качестве компенсации причиненного ему морального вреда.

В материалах суда, как стало известно РИА Новости, фигурирует выданная медико-санитарной частью справка о состоянии здоровья Пичушкина. Из нее следует, что у заключенного не выявлено никаких противопоказаний для отбывания наказания в «Полярной сове».

ИК-18 («Полярная сова») находится в зоне вечной мерзлоты за Полярным кругом, в ямальском поселке Харп, неподалеку от ИК-3 («Полярный волк»), где отбывал наказание и умер оппозиционер Алексей Навальный. В «Полярной сове» находятся около 450 особо опасных преступников, приговоренных к пожизненному лишению свободы. Среди них ― «коптевский маньяк» Сергей Застынчану, бывший майор милиции Денис Евсюков, устроивший стрельбу в московском супермаркете, лидер Ореховской ОПГ Сергей Буторин, участник захвата школы в Беслане Нурпаша Кулаев, серийный убийца Евгений Петров, «белгородский стрелок» Сергей Помазун.

Управление ФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу (ЯНАО) ранее сообщало, что Пичушкин подал заявку на перевод в мордовский «Торбеевский централ», но получил отказ из-за отсутствия оснований. Shot и Mash утверждали, что «битцевский маньяк» якобы рассчитывает на возможность встреч с родственниками, которым до Мордовии из Москвы ехать около 500 км.

«Торбеевский централ» (ИК-6) является одной из новейших российских колоний для пожизненно осужденных. В 2019 году среди ее заключенных был Владимир Алексеев по кличке Вова Беспредел, которого считают самым жестоким членом банды «цапков» из станицы Кущевская в Краснодарском крае. По данным члена Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Евы Меркачевой, в 2021 году в «Торбеевском централе» содержали около 150 пожизненно осужденных.

Телеканал РЕН ТВ уточнял, что прошение о переводе в мордовскую колонию Пичушкин подал после того, как в апреле дал признательные показания по делам о еще 11 убийствах, совершенных в московском районе Северное Бутово. После отказа заключенный обратился в Замоскворецкий районный суд Москвы с иском в адрес ФСИН, но проиграл тяжбу.

Александр Пичушкин признан виновным в 48 убийствах и одном покушении на убийство в Битцевском парке и его окрестностях. Большинство жертв мужчина насмерть забивал молотком, нанося удары по голове, а потом сбрасывал в парковую канализацию через коллекторы. В ходе следствия он признался, что хотел совершить 64 убийства — по числу клеток на шахматной доске, и испытывал больше удовольствия от нападений на знакомых.

До 2005 года в МВД не подозревали о серии убийств в Битцевском парке, поскольку тела жертв не находили, и они числились пропавшими. На Пичушкина вышли в 2006 году после убийства его коллеги по магазину «Пятерочка» Марины Москалевой, которую он позвал на свидание. Перед уходом женщина оставила сыну записку о том, куда и с кем уходит. При встрече она рассказала об этом Пичушкину, но он все равно ее убил.

В 2007 году Пичушкина приговорили к пожизненному сроку и отправили в «Полярную сову». В апреле ему исполнился 51 год, он провел в колонии 19 лет. Психолого-психиатрическая экспертиза признала мужчину вменяемым, но диагностировала у него шизопатическое расстройство с садистскими наклонностями.