В Пскове задержали 16-летнюю девушку, подозреваемую в пособничестве нападению на 13-летнего мальчика в школе Александровска 19 февраля, сообщает Следком Прикамья. Возбуждено уголовное дело ( ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 30, пп. «а», «в», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Ведомство установило, что в феврале 2026 года обвиняемая в ходе переписки давала советы и указания по убийству сверстников 13-летнему жителю Александровска. В результате чего подросток напал на одноклассника в школе №1, нанеся ему ножевые ранения в область шеи и туловища.

Инцидент произошел утром 19 февраля на лестнице третьего этажа учебного заведения. В СК причиной произошедшего назвали ссору между подростками. По данным Baza, раньше они сидели за одной партой и поддерживали приятельские отношения, однако позже у них произошел конфликт из-за компьютерной игры. Проигравший, по информации источника, затаил обиду и решил отомстить.

Mash ранее писал, что подросток готовился к нападению заранее: нож в школу он принес днем ранее, но тогда его изъяли учителя. Кроме того, в общем чате подросток анонсировал скорое наступление «интересного» события.

В Министерстве здравоохранения Прикамья рассказали, что пострадавший семиклассник был экстренно эвакуирован санитарной авиацией в краевую клиническую больницу. На тот период его самочувствие характеризовали как стабильно тяжелое. Сейчас о состоянии здоровья мальчика неизвестно.

Ранее сообщалось, что студента Анапского индустриального техникума, устроившего стрельбу в образовательном учреждении 11 февраля, подталкивал к этим действиям его сокурсник. Жертвой нападения стал охранник, еще двое человек получили ранения. 12 февраля Анапский городской суд заключил обоих фигурантов под стражу до 11 апреля 2026 года.

По данным следствия, в ноябре прошлого года 17-летний подросток поделился с другом идеей напасть на сотрудников и студентов техникума. Вместо того чтобы остановить его, друг начал подстрекать, используя провокации.