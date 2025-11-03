Правительство Великобритании поставило Украине новую партию дальнобойных крылатых ракет Storm Shadow для ударов вглубь России, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Данными о количестве переданных ракет они не располагают.

Лондон передал Киеву партию Storm Shadow, чтобы обеспечить Вооруженные силы Украины (ВСУ) запасами в преддверии зимы. По словам собеседников агентства, британское правительство обеспокоено, что в этот период Москва может усилить атаки. Еще одной причиной дополнительных поставок британских крылатых ракет стало решение президента США Дональда Трампа не передавать Киеву американские «Томагавки» (Tomahawk), пишет Bloomberg.

В конце октября CNN сообщал, что Пентагон доложил Трампу о готовности передать Киеву Tomahawk. Ведомство заверило, что это не скажется на его собственных запасах оружия. Но президент США заявил, что «на самом деле не рассматривает» отправку Tomahawk на Украину. При этом он допустил, что может передумать.

ВСУ впервые применили британское дальнобойное оружие по объектам на российской территории в ноябре 2024 года. Россия в ответ атаковала Украину баллистической ракетой «Орешник» в безъядерном гиперзвуковом оснащении. По словам президента РФ Владимира Путина, в результате был поражен один из крупнейших промышленных комплексов по производству ракетной техники и другого вооружения в Днепропетровске.

Лондон не раскрывает, когда и сколько дальнобойных крылатых ракет было поставлено Киеву. В сентябре британский премьер-министр Кир Стармер сообщил, что страны «коалиции желающих» готовы снабжать Украину ракетами большей дальности, но не уточнил параметры возможных поставок.

Комментируя подобные заявления, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отмечал, что они противоречат «устремлениям на выход к политическому урегулированию» конфликта на Украине, а решения западных стран передавать Украине дальнобойные ракеты являются «опасными».