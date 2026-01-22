Предотвратить нападения на школы в России может не только усовершенствованная охрана, но и духовная деколонизация, заявил «Ленте.ру» первый зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Юрий Афонин.

Он напомнил, что Тимофей К. из одинцовской Успенской школы, в декабре зарезавший другого ученика, выкладывал в соцсетях контент с расистской и неофашистской символикой. По словам депутата, деструктивная западная идеология повлияла и на 13-летнего Даниса, который 22 января ранил ножом уборщицу своей школы в Нижнекамске (Татарстан).

«Чтобы ситуация изменилась, нам нужна духовная деколонизация <…> Почти уверен, что и нижнекамский нападавший тоже вдохновлялся каким-то западным идейным мусором», — поделился мнением Афонин.

Он признал, что в системе безопасности российских школ «есть что усовершенствовать». Однако ни росгвардейцы, ни металлоискатели, по словам депутата, не дают «надежных гарантий».

«Невозможно охранять все 40 тысяч российских школ как военные базы», — подчеркнул Афонин.

Он напомнил, что в советское время в школах не было охранников — и подобных инцидентов не происходило.

Ранее эксперт по оружию Глеб Обуховский тоже заявил RTVI, что одной охраны недостаточно для обеспечения безопасности школ. По его словам, в первую очередь должна решаться задача воспитания детей, диалога с ними и контроля за их состоянием.

Глава думского комитета по делам семьи Нина Останина предложила усилить охрану школ за счет привлечения бывших участников СВО. Она также заявила, что возьмет ситуацию в Татарстане под личный контроль. Такое же заявление в беседе с RTVI сделала детский омбудсмен республики Светлана Захарова. Доклад о ходе расследования затребовал председатель СКР Александр Бастрыкин.

После ЧП в Нижнекамском многопрофильном лицее № 37 возбуждено уголовное дело по двум статьям — о покушении на убийство и халатности. Семиклассник Данис, который порезал руки уборщице и взорвал несколько петард, не стоял на учете ни в школе, ни в ПДН. Он воспитывается в полной семье, его родители работают в инженерной сфере, странностей и проблем за ним не замечали.

По одной из версий, он мог совершить нападение из-за гибели своей подруги из параллельного класса — Лизы — в день ее похорон. Ее имя и дату смерти мальчик написал на ремне разгрузки, которая была на нем на момент задержания. Лиза покончила с собой 20 января. Одноклассники Даниса рассказали, что она предположительно подвергалась буллингу.

По публикациям в соцсетях журналисты сделали вывод, что лицеист готовил нападение заранее. Он обсуждал свои планы в тематических чатах, где называл себя Ильназом Гиляевиевым — «казанским стрелком», который в 2021 году совершил вооруженное нападение на школу в столице Татарстана, убил семерых учеников и двух учительниц, а также ранил 22 человека.