Россия и США хотят прийти к конкретным договоренностям по итогам саммита в Будапеште и подготовить рабочие группы, поэтому стороны не спешат назначать дату встречи российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа. Такое мнение выразил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Дмитрий Новиков.

Парламентарий напомнил, что инициатором саммита в Венгрии изначально выступил Трамп, однако у сторон почти сразу же возникли сомнения по поводу того, что переговоры должны состояться в ближайшее время. По его словам, для тех задач, которые главы России и США хотят решить в ходе встречи, нужно больше времени.

По словам Новикова, чтобы выйти на конкретные договоренности по окончании переговоров, страны должны провести «большую подготовку» на уровне рабочих групп. В сжатые же сроки, подчеркнул депутат, это сделать невозможно.

«Тем более, в поиске решений ведь задействованы не только Вашингтон и Москва. Таким же значимым игроком является и Украина, у которой есть свое видение и подход. Так что отсутствие спешки в организации встречи Путина и Трампа кажется правильным подходом», — рассказал Новиков.

Накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров также отметил роль лидера США в подготовке встречи с Путиным в Будапеште. Глава МИД подчеркнул, что именно Трамп предложил организовать саммит, Россия же вежливо согласилась и заявила о готовности согласовать дату и формат.

После телефонного разговора Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио встречу перенесли на неопределенный срок. Анонимный источник CNN в американском правительстве тогда заявил, что позиция России недостаточно продвинулась с августа.

Лавров заявил, что Россия в любом случае будет настаивать на перемирии, а не на прекращении огня. Он напомнил, что раньше Белый дом тоже стремился к долгосрочному миру, однако сменил позицию под «колоссальным, невероятным давлением» Европы.

По словам главы российского внешнеполитического ведомства, Киев хочет воспользоваться режимом остановки боевых действий как «паузой», чтобы «выиграть время». Лавров также напомнил, что еще в 2024 году президент Украины Владимир Зеленский отрицал любую возможность переговоров и перемирия.

После того, как подготовка к саммиту в Венгрии затормозилась, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности принять Трампа и Путина в Стамбуле. Через несколько дней с аналогичным предложением выступил и глава сербского МИД Марко Джурич, предложив Белград как площадку для переговоров. Он подчеркнул, что военным действиям на Украине следует «немедленно положить конец».