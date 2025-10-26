Глава МИД Сербии Марко Джурич предложил Белград в качестве площадки для проведения переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Об этом он заявил в интервью Fox News Digital.

«Сербия также входит в число стран, которые предлагают свои услуги [по организации переговоров], учитывая нашу историю, учитывая тот факт, что мы дружим со всеми вовлеченными сторонами, и, если необходимо или есть интерес, готовы провести любые переговоры», — сказал Джурич.

По его словам, боевым действиям на Украине необходимо «немедленно положить конец». Он добавил, что Сербия поддерживает «территориальную целостность и суверенитет всех государств в соответствии с их границами, установленными ООН».

Как отмечает Fox News, некоторые аналитики называют «неожиданным» потенциальный выбор Сербии в качестве места для проведения следующего раунда переговоров об урегулировании конфликта на Украине, учитывая «исторические связи» Москвы и Белграда.

Сербия выступила с предложением о проведении на своей территории переговоров по Украине на фоне неопределенности по поводу встречи Владимира Путина и Дональда Трампа, которая должна была состояться в Будапеште.

Ранее о готовности принять у себя саммит российского и американского лидеров говорил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он выразил сожаление по поводу отмены будапештского саммита и подчеркнул, что Анкара находится в хороших отношениях как с Москвой, так и с Вашингтоном. По его словам, это «дает <…> преимущество на пути к миру».

«С самого начала мы выступали за это, работали над этим и заявляли о возможности справедливого мира. <…> Мы полны решимости использовать эту ситуацию на благо человечества», — заявил Эрдоган (цитата по ТАСС).

Путин и Трамп договорились о проведении саммита в Будапеште во время телефонного разговора, который прошел 16 октября. Венгерский премьер Виктор Орбан сообщал, что подготовка к мероприятию идет полным ходом, и утверждал, что его страна —«единственное место в Европе», где может состояться встреча российского и американского лидеров.

Однако позже стало известно, что саммит в Будапеште не состоится. Трамп объяснил свое решение тем, что встреча не принесет «желаемых результатов». Два американских чиновника в разговоре с Reuters предположили, что план американского лидера встретиться с российским коллегой был «плодом иррационального энтузиазма».

Собеседники агентства считают, что после заключения соглашения о прекращении огня в секторе Газа Трамп переоценил свою возможность использовать импульс от одного дипломатического успеха для достижения другого. По словам источников Reuters, президент США решил ввести санкции в отношении России во время встречи с министром финансов Скоттом Бессентом и госсекретарем Марко Рубио, которая прошла 22 октября.