Выдача бывшего главы Сирии Башара Асада новым властям страны может быть опасной для него, заявил в разговоре с «Лентой.ру» первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

По его словам, требование нынешнего главы Сирии Ахмеда аш-Шараа выдать свергнутого в 2024 году Асада выглядит странно, поскольку с ним как с экс-президентом страны могут расправиться на родине.

Новиков напомнил, что в России находится много бывших высокопоставленных государственных деятелей из других стран, в их числе — экс-президент Украины Виктор Янукович.

«И если бы Россия пошла этим путем, значит, она бы вступила в конфликт с представлениями о правах человека. Вряд ли мы можем на это согласиться», — прокомментировал парламентарий требование выдать Асада Сирии.

Накануне агентство Reuters со ссылкой на сирийские источники писало, что глава переходного правительства Сирии Ахмед аш-Шараа на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным 15 октября официально потребует выдать экс-главу государства Башара Асада для предания суду по делу о преступлениях против сирийцев.

В январе 2025 года сирийские чиновники уже обращались к России с аналогичной просьбой. По данным NYT, российские власти отказались выдавать Асада Сирии «для суда».

В сентябре суд в Дамаске выдал выдал ордер на арест Асада по делу о подавлении протестов в провинции Дераа в 2011 году. Как писало агентство SANA, его обвинили в убийствах, пытках, которые привели к смерти задержанных, и незаконном лишении свободы.

Власти Франции тоже выдали ордер на арест экс-главы Сирии и шести высокопоставленных чиновников при его правительстве. Причиной стало расследование обстрела города Хомс в 2012 году — тогда погибли двое журналистов: сотрудница The Sunday Times of Britain Мэри Колвин и французский фотограф Реми Ошлик.

В июне 2025 года новое правительство Сирии задержало двоюродного брата Асада Васима. Как сообщало SANA, мужчину остановили на границе между Сирией и Ливией. МВД страны утверждало, что Васим торговал наркотиками и имел отношение к нескольким преступлениям в период правления Башара Асада.

В октябре немецкая газета Die Zeit писала, что Башар Асад сейчас проживает в Москве и занимает три квартиры в одном из комплексов в Москва-Сити, часами играет в видеоигры и регулярно выезжает в загородный дом в Московской области. Анонимный источник издания рассказал, что экс-глава Сирии со своей семьей может свободно передвигаться по Москве.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя слухи о возможном отравлении Асада, заявил, что у бывшего сирийского президента нет проблем с проживанием в столице России. Он подчеркнул, что в Сирии ему грозило «физическое уничтожение», поэтому Асад со своей семьей находится в Москве по «сугубо гуманитарным соображениям».