Причиной смерти троих погибших в Москве сотрудников полиции — двоих в конце 2025 года и одного на прошлой неделе — стала дистанционная детонация находившихся возле них предметов. Об этом сообщила в Мax официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«На днях и в конце прошлого года действия находившихся под влиянием украинских преступников граждан унесли жизни трех сотрудников столичной полиции. В обоих случаях произошла дистанционная детонация находившихся при них предметов», — отметила она.

В ночь на 24 декабря произошел взрыв на Елецкой улице в Москве при попытке полицейских задержать подозрительного человека, находившегося рядом с патрульным автомобилем. В результате ЧП погибли лейтенанты полиции Илья Климанов и Максим Горбунов, им было 24 года и 25 лет.

Еще один теракт произошел в ночь на 24 февраля на Савеловском вокзале, жертвой которого стал старший лейтенант полиции Денис Братущенко. Двое сотрудников полиции получили ранения.

Совершивший подрыв 22-летний уроженец Удмуртии погиб на месте. Предположительно, он был завербован через интернет, после чего мужчине передали бомбу, которая была приведена в действие дистанционно.