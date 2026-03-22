Днем 22 марта жители Санкт-Петербурге резко выросло число жалоб на работу мобильного интернета, свидетельствуют данные сайта Downdetector.

Жители города утверждают, что работа мобильного интернета ограничена в том числе в центре города, в Московском районе, на юго-западе и на Васильевском острове. По словам петербуржцев, доступны только ресурсы из «белого списка», сообщают «Фонтанка» и «Ротонда».

«Код Дурова» пишет, что у горожан не открываются в том числе банковские приложения. Источник портала утверждает, что в регионе начали работать «белые списки».

Как отмечает «Фонтанка», отключения интернета происходят во время атак беспилотников на Петербург, однако 22 марта власти города не сообщали об угрозе прилета дронов.

Лишь около 16:40 мск Росавиация сообщила о введении ограничений на прием и отправку рейсов в районе аэропорта Пулково. Незадолго до этого в соседней Ленобласти губернатор Александр Дрозденко объявил в регионе «опасность БПЛА в воздушном пространстве». Он предупредил, что в связи с этим возможно «понижение скорости мобильного интернета». Позже Дрозденко сообщил, что над Ленобластью уничтожили два беспилотника, пострадавших и разрушений, предварительно, нет.

В соседней Псковской области днем в воскресенье были также объявлены меры безопасности — Росавиация ввела ограничения в аэропорту Пскова.

Ранее Минцифры назвало фейком информацию о том, что провайдеры домашнего интернета в Москве готовятся вводить ограничения на своих сетях и оставлять сервисы только из «белого списка».

В середине марта Forbes и «Коммерсантъ» сообщили, что у жителей Москвы, столкнувшихся с перебоями в работе мобильного интернета, появился доступ к сайтам и приложениям, включенным в «белый список». В Кремле указывали, что отключения и ограничения связи в столице связаны с обеспечением безопасности граждан на фоне атак Украины, а меры продлятся так долго, «насколько необходимо».