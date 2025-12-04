Второй Западный окружной военный суд заочно приговорил к пожизненному заключению командира 138-й зенитной ракетной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) полковника Николая Дзямана. Его признали виновным в террористическом акте за отданный, согласно версии следствия, приказ о сбитии российского самолета Ил-76, перевозившего украинских военнопленных в январе 2024 года, пишет ТАСС.

Суд также постановил взыскать с осужденного более 4 млрд рублей в качестве компенсации ущерба Минобороны России и свыше 14 млн рублей в счет морального вреда потерпевшим. Согласно приговору, первые девять лет Дзяман должен будет провести в тюрьме, остаток срока — в колонии особого режима. Приговор пока не вступил в законную силу, командир ВСУ объявлен в международный розыск.

В ходе процесса суд установил, что 13 мая 2023 года подчиненные Дзямана, исполняя его приказ, скрытно развернули зенитный комплекс Patriot и осуществили пуски по российским военным самолетам над Брянской областью. В результате были уничтожены два вертолета Ми-8, бомбардировщик Су-34 и истребитель Су-35, погибли девять членов экипажей.

Минобороны России сообщило о катастрофе Ил-76, сбитого, по его данным, украинскими силами 24 января 2024 года. По данным ведомства, крушение произошло вблизи села Яблоново Корочанского района Белгородской области. На борту находились 65 украинских военнопленных для обмена, шесть членов экипажа и трое сопровождавших их российских военнослужащих — все они погибли. В министерстве произошедшее назвали терактом.