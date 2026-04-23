В России впервые появился миллиардер с состоянием, превысившим отметку в $30 млрд. Это металлургический магнат, гендиректор холдинга «Севергрупп» Алексей Мордашов, который с большим отрывом занял первое место в рейтинге богатейших россиян, составленном Forbes.

Капитал Мордашова и его семьи журнал оценил в рекордные для России $37 млрд. Номер два в рейтинге — президент «Интерроса» и «Норильского никеля» Владимир Потанин — отстает от них на $7,3 млрд.

В целом список миллиардеров с российским гражданством в 2026 году расширился до 155 человек (в 2021 году их было 200, в 2025-м — 146). При этом совокупное состояние богатейших россиян выросло до рекордных $696,5 млрд.

В первую десятку, помимо Мордашова и Потанина, вошли (в порядке уменьшения размеров капитала):

Вагит Алекперов («Лукойл»),

Леонид Михельсон («Новатэк»),

Сулейман Керимов (член Совета Федерации, владелец акций золотодобытчиков),

Владимир Лисин (сталелитейная компания НЛМК),

Геннадий Тимченко (основной акционер Volga Group),

Андрей Мельниченко (основатель «Еврохима»),

Михаил Фридман (совладелец инвестхолдинга LetterOne),

Алишер Усманов (основатель USM).

Бизнесмен Олег Дерипаска, занявший в этом рейтинге 26-ю позицию с состоянием $7,6 млрд, регулярно пишет посты о стагнации и кризисе в российской экономике и предрекает России «невеселые перспективы» и «серьезные потери». В конце марта вызвала резонанс его очередная публикация, в которой он предложил россиянам перейти на 12-часовой график работы ежедневно, включая субботу.

Что обогатило Мордашова и как он пикировался со скандальным вологодским губернатором

Алексею Мордашову 60 лет. В 2004 году именно он стал лицом первого номера российского Forbes. В прошлом наивысшего показателя его состояние достигало в 2021 году — $29,1 млрд. Тогда Мордашов также возглавил список богатейших бизнесменов России.

В 2022 году, как и многие из его круга, Мордашов пережил резкий спад, потеряв больше половины состояния — почти $16 млрд. Однако уже с 2023 года его капитал неуклонно рос, достигнув в 2025 году $28,6 млрд.

В феврале и марте 2022 года Евросоюз и Великобритания включили Мордашова в свои санкционные списки. В июне 2022 года бизнесмен и члены его семьи также попали под санкции США.

По данным на 2026 год, Мордашов стал богаче еще на $8,4 млрд, показали подсчеты Forbes.

«Произошло это благодаря кратному росту оценки принадлежащей семье Мордашова золотодобывающей компании Nordgold — за год цена на золото увеличилась почти на 80%. Оценка Nordgold почти в два раза превысила цену принадлежащих Мордашову акций “Северстали”, в прошлом его основного актива», — поясняет издание.

Уроженец Вологодской области Алексей Мордашов не раз подвергался нападкам местного губернатора Георгия Филимонова, который известен введением в регионе «сухого закона» и открытием памятника Иосифу Сталину. Он, в частности, критиковал магната за состояние экологии в Череповце, где находится комбинат «Северстали», и за недостаточный вклад в развитие области. Также губернатор убрал из местных органов власти всех выходцев из «Северстали».

В ноябре 2024 года Филимонов вызвал на «татами, ковер или ринг» некоего оппонента, который якобы распространяет про него «заказные сплетни». Он описал своего потенциального противника как «представителя части индустриального микросоциума с транснациональным “отливом”». СМИ предположили, что речь идет о Мордашове. Сам бизнесмен назвал «забавной» попытку вызвать на поединок «самого крупного инвестора в регионе». При этом он отрицал наличие конфликта с губернатором.

Позднее Мордашов и Филимонов обменялись «говорящими» подарками — глава региона получил новогоднее поздравление, к которому, по его словам, были приложены «какие-то стаканы и бутылки» (речь шла о настойках и наборе рюмок в качестве намека на антиалкогольную кампанию губернатора). Миллиардеру же в ответ были отправлены пожелания здорового образа жизни вместе с набором экипировки для бокса, кикбоксинга и тайского бокса.