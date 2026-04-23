В России впервые появился миллиардер с состоянием, превысившим отметку в $30 млрд. Это металлургический магнат, гендиректор холдинга «Севергрупп» Алексей Мордашов, который с большим отрывом занял первое место в рейтинге богатейших россиян, составленном Forbes.
Капитал Мордашова и его семьи журнал оценил в рекордные для России $37 млрд. Номер два в рейтинге — президент «Интерроса» и «Норильского никеля» Владимир Потанин — отстает от них на $7,3 млрд.
В целом список миллиардеров с российским гражданством в 2026 году расширился до 155 человек (в 2021 году их было 200, в 2025-м — 146). При этом совокупное состояние богатейших россиян выросло до рекордных $696,5 млрд.
В первую десятку, помимо Мордашова и Потанина, вошли (в порядке уменьшения размеров капитала):
- Вагит Алекперов («Лукойл»),
- Леонид Михельсон («Новатэк»),
- Сулейман Керимов (член Совета Федерации, владелец акций золотодобытчиков),
- Владимир Лисин (сталелитейная компания НЛМК),
- Геннадий Тимченко (основной акционер Volga Group),
- Андрей Мельниченко (основатель «Еврохима»),
- Михаил Фридман (совладелец инвестхолдинга LetterOne),
- Алишер Усманов (основатель USM).
Бизнесмен Олег Дерипаска, занявший в этом рейтинге 26-ю позицию с состоянием $7,6 млрд, регулярно пишет посты о стагнации и кризисе в российской экономике и предрекает России «невеселые перспективы» и «серьезные потери». В конце марта вызвала резонанс его очередная публикация, в которой он предложил россиянам перейти на 12-часовой график работы ежедневно, включая субботу.
Что обогатило Мордашова и как он пикировался со скандальным вологодским губернатором
Алексею Мордашову 60 лет. В 2004 году именно он стал лицом первого номера российского Forbes. В прошлом наивысшего показателя его состояние достигало в 2021 году — $29,1 млрд. Тогда Мордашов также возглавил список богатейших бизнесменов России.
В 2022 году, как и многие из его круга, Мордашов пережил резкий спад, потеряв больше половины состояния — почти $16 млрд. Однако уже с 2023 года его капитал неуклонно рос, достигнув в 2025 году $28,6 млрд.
В феврале и марте 2022 года Евросоюз и Великобритания включили Мордашова в свои санкционные списки. В июне 2022 года бизнесмен и члены его семьи также попали под санкции США.
По данным на 2026 год, Мордашов стал богаче еще на $8,4 млрд, показали подсчеты Forbes.
«Произошло это благодаря кратному росту оценки принадлежащей семье Мордашова золотодобывающей компании Nordgold — за год цена на золото увеличилась почти на 80%. Оценка Nordgold почти в два раза превысила цену принадлежащих Мордашову акций “Северстали”, в прошлом его основного актива», — поясняет издание.
Уроженец Вологодской области Алексей Мордашов не раз подвергался нападкам местного губернатора Георгия Филимонова, который известен введением в регионе «сухого закона» и открытием памятника Иосифу Сталину. Он, в частности, критиковал магната за состояние экологии в Череповце, где находится комбинат «Северстали», и за недостаточный вклад в развитие области. Также губернатор убрал из местных органов власти всех выходцев из «Северстали».
В ноябре 2024 года Филимонов вызвал на «татами, ковер или ринг» некоего оппонента, который якобы распространяет про него «заказные сплетни». Он описал своего потенциального противника как «представителя части индустриального микросоциума с транснациональным “отливом”». СМИ предположили, что речь идет о Мордашове. Сам бизнесмен назвал «забавной» попытку вызвать на поединок «самого крупного инвестора в регионе». При этом он отрицал наличие конфликта с губернатором.
Позднее Мордашов и Филимонов обменялись «говорящими» подарками — глава региона получил новогоднее поздравление, к которому, по его словам, были приложены «какие-то стаканы и бутылки» (речь шла о настойках и наборе рюмок в качестве намека на антиалкогольную кампанию губернатора). Миллиардеру же в ответ были отправлены пожелания здорового образа жизни вместе с набором экипировки для бокса, кикбоксинга и тайского бокса.