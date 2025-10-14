Несовершеннолетние привлекались к занятию проституцией в сети отелей Marton, которые фигурируют в деле бывшего судьи Верховного суда Виктора Момотова, сообщает ТАСС.

Прокурор на заседании в Останкинском суде попросил приобщить постановления о возбуждении дел, а также приговоры по организации проституции в сети отелей Marton в Нижнем Новгороде, Волгограде и Калининграде.

«Среди причастных к занятиям проституцией также были выявлены и несовершеннолетние», — сказал гособвинитель.

Генпрокуратура требует изъять у Момотова активы на общую сумму более 9 млрд рублей. Среди них 44 земельных участка и 51 объект недвижимости в Москве, Краснодарском крае, Ростовской, Воронежской, Волгоградской, Нижегородской и Калининградской областях, эксплуатируемые для оказания гостиничных услуг.

Согласно версии следствия, все они зарегистрированы на подставных лиц, в том числе на родственников бывшего судьи, при сохранении реального контроля с его стороны.

В прокуратуре отметили, что Момотов совмещал исполнение обязанностей судьи с ведением предпринимательской деятельности в гостиничной сфере, нарушая законодательство. Кроме экс-судьи, ответчиками по иску Генпрокуратуры проходят его деловой партнер, владелец отельной сети Marton Андрей Марченко. Последнего в материалах дела характеризует как краснодарского «представителя криминалитета». Также в деле фигурирует его сын Иван и юридическое лицо — ООО «Гостиница «Вологда»».

По версии надзорного ведомства, сеть отелей использовалась для организации проституции. В частности, там оказывали услуги интимного характера.

В прокуратуре считают, что Момотов систематически использовал служебный статус и судейскую неприкосновенность для сокрытия «организации интим-услуг, предоставления почасовых комнат и саун» и другой предпринимательской деятельности.

Также надзорное ведомство сообщило о налоговых нарушениях: по его словам, обвиняемый искусственно дробил бизнес, причинив государству ущерб на сумму свыше 500 млн рублей, который до сих пор не возмещен.

Виктор Момотов занимал должность судьи Верховного суда с 2010 года. В 2013 году его избрали секретарем пленума Верховного суда, а 2019-м он вошел в состав президиума высшего судебного органа. В декабре 2016 года Мамотов избран председателем Совета судей России, в декабре 2022-го переизбран на новый срок. Под его авторством экс-судьи опубликовано 200 научных работ в различных отраслях права. У Момотова высший квалификационный класс судьи, награжден Орденом Дружбы. В конце сентября Высшая квалификационная коллегия судей РФ прекратила полномочия судьи Момотова в связи с его письменным заявлением об отставке.

10 октября на заседании Останкинского суда по делу об изъятии имущества у Момотова и его компаньонов на 9 млрд рублей выступил секретный свидетель.

Свидетель, представленный суду как сотрудник Марченко, сообщил, что на объектах, среди которых сеть отелей Marton, регулярно проводились встречи с высокопоставленными госслужащими. В показаниях, например, упоминался судья Роман Колониченко, ученик Момотова, присутствовавший на корпоративах.

Марченко в ходе судебного заседания выступил с опровержением всех обвинений Генпрокуратуры. По словам бизнесмена, что сеть отелей Marton является результатом исключительно его предпринимательских усилий. Он также подчеркнул, что создавал бизнес «своими руками» и «без крышевания».