Опубликованный польским интернет-изданием Onet «мирный план», якобы предложенный спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом российскому лидеру Владимиру Путину на переговорах в Москве, — это вброс и провокация. Об этом Инфо24 заявил военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев.

По его словам, целью этой провокации является срыв урегулирования конфликта на Украине путем разжигания недовольства политических элит и манипуляций общественным мнением — в том числе за счет «создания негатива» вокруг предстоящей личной встречи Путина и Трампа, чтобы «помешать налаживающемуся диалогу между Россией и США».

Подозрения эксперта вызвал прежде всего тот факт, что содержанием предполагаемого «мирного плана» поделилось малоизвестное польское СМИ, а ни одно из крупных мировых изданий якобы не смогло его заполучить. Поэтому, считает Перенджиев, доверять этой информации как достоверной нельзя.

«Вполне возможно, что одна часть пунктов из этого списка является правдой, а другая часть — вымыслом, в результате чего мы получаем полуправду, которая является одним из главных инструментов манипуляции общественным мнением», — предположил политолог.

Напомним, польское издание Onet утверждает, что получило доступ к деталям того предложения, которое якобы было согласовано с европейскими лидерами, передано Уиткоффом Путину и удовлетворило российскую сторону. Перечисленные в этом СМИ условия предполагают прекращение огня без мирного договора, фактическое признание новых российских территорий с откладыванием формального решения этого вопроса на 49 или 99 лет, снятие санкций с РФ и перспективу возобновления энергетического сотрудничества между Москвой и Западом. При этом, как пишет Onet, предложение не предусматривает гарантий невступления Украины в НАТО и прекращение ее военной поддержки со стороны США и Европы.

Трамп оценил встречу своего спецпредставителя с российским президентом как продуктивную и позволившую достигнуть большого прогресса в урегулировании конфликта. Он заявил, что поделится итогами этих переговоров со своими европейскими коллегами.

Между тем помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон также достигли принципиальной договоренности о личной встрече Путина с Трампом, которая может состояться уже на следующей неделе. Сам российский лидер назвал одним из подходящих мест для такого саммита ОАЭ, президент которых является другом России.

The New York Post утверждает, что на самом деле Трамп не так однозначно настроен на встречу с Путиным, как это преподнесла российская сторона. В статье издания говорится, что американский лидер якобы готов к переговорам с российским коллегой только после того, как последний встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским. Путин сегодня заявил, что не против такой встречи, но для нее нужны условия, которые сложатся еще нескоро.