В Крыму возможно отключение мобильного интернета на длительный срок, сообщило республиканское министерство информации на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». Сроки начала действия предполагаемых ограничений ведомство не указывает.

В министерстве пояснили, что отключение мобильного интернета обусловлено необходимостью противостоять «вражеским атакам» и обеспечивать безопасность граждан в Крыму. «При этом сотовая связь и кабельные интернет-провайдеры будут работать», — заверила пресс-служба республиканского Мининформа.

Ведомство опубликовало инструкцию в виде серии информационных карточек о том, какие меры могут заранее принять граждане, чтобы минимизировать проблемы при отсутствии доступа к мобильному интернету. В частности, им предлагается:

скачать офлайн-карты,

носить с собой заряженный пауэр-банк (внешний аккумулятор) для подзарядки смартфона,

узнать и сохранить в списке контактов телефоны нескольких служб такси для их вызова по телефону без онлайн-приложения,

всегда иметь при себе хотя бы небольшую сумму наличными для оплаты товаров и услуг без банковской карты и переводов,

предупредить родственников и близких о возможных проблемах со связью и условиться при отсутствии ответа в мессенджерах пользоваться СМС или созваниваться,

не подключаться к непроверенным сетям Wi-Fi, чтобы не подвергнуть опасности свои личные данные,

«не стесняться» спрашивать пароль от сетей в кафе и ресторанах,

искать «общественный» интернет на новых автобусных остановках и центральных площадях.

Схожее предупреждение опубликовал сегодня в своем телеграм-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев. «Сейчас в Севастополе, как и на всем Крымском полуострове, временные отрезки ограничения мобильного интернета могут возрастать», — констатировал он.

Развожаев дал жителям и гостям города те же советы, что и Мининформ Крыма, но с некоторыми дополнениями. Так, например, он порекомендовал:

уделить особое внимание инструктажу пожилых людей и детей по установлению связи с близкими в случае отсутствия мобильного интернета,

следить, чтобы на балансе мобильного телефона всегда имелся достаточный запас средств для оплаты звонков и СМС.

Напомним, недавно глава Минцифры России Максут Шадаев сообщил о разработке «белого списка» онлайн-сервисов, доступ к которым будет предоставляться даже при отключении мобильного интернета. По его словам, в настоящее время ведомство согласовывает вопросы, связанные с реализацией этой схемы, ее техническим обеспечением и безопасностью.

Директор компании «ИТ-Резерв» Павел Мясоедов пояснил RTVI, что технически это реализовать несложно, поэтому главная проблема — организационная, связанная с согласованием всех деталей. По его словам, выделенный доступ к определенным онлайн-сервисам при отключении мобильного интернета осуществляется «посредством межсетевых экранов, межсетевых фильтров, брандмауэров, то есть категорий программного обеспечения, с которыми все давно умеют работать и которые повсеместно установлены в крупных организациях».

Блокирование мобильного интернета в России

Ограничения на доступ к мобильному интернету начали вводиться в разных регионах РФ в связи с ростом интенсивности атак БПЛА. Эта мера призвана помешать наведению дронов по GPS-сигналам или с помощью мобильных сетей и позиционируется как временная, но во многих случаях блокировки уже действуют на непрерывной основе.

Согласно данным проекта «На связи», сотрудничающего с «Обществом защиты интернета» (ОЗИ), в июне 2025 года в России было зарегистрировано 655 случаев отключения мобильного и домашнего интернета — в 10 раз больше, чем в мае. Для сравнения: за весь 2024 год по миру зафиксировали только 296 таких прецедентов. По подсчетам ОЗИ, каждый час перебоев с интернетом наносит российской экономике ущерб в размере 46 млрд рублей, а конкретно для Москвы — 9,6 млрд рублей.

В связи с возникшими проблемами российские граждане и предприниматели начали подключать Wi-Fi, но провайдеры и их представители не справляются с резко возросшим спросом, поэтому сформировалась очередь, а само подключение зачастую выполняется позже обещанного срока. В некоторых регионах поставщики этой услуги начали прописывать в договоре, что она будет оказана в течение 30 дней или больше.

«Известия» со ссылкой на федерального чиновника и представителя крупного провайдера сообщали, что Минцифры прорабатывает единый порядок введения ограничений на мобильный интернет, поскольку сейчас распоряжения об этом «часто носят хаотичный характер», а структур, которые их отдают, стало «слишком много».