Все московские аэропорты прекратили работу во вторник, 5 мая. Полеты временно прекращены на фоне продолжающейся атаки беспилотников на столичный регион.

В 10:53 мск Росавиация сообщила о введении ограничений на полеты в аэропорту Внуково. Примерно через полчаса аналогичные меры были введены в Домодедово и Жуковском. Около 12:20 мск было объявлено о прекращении полетов в Шереметьево.

В пресс-службе Внуково отметили, что ограничения введены «в целях обеспечения безопасности». В Шереметьево уточнили, что действует сигнал «ковер». Пассажиров предупредили о вынужденных корректировках расписания и более длительном ожидании при обслуживании рейсов.

5 мая временные ограничения на полеты вводились в аэропортах Ижевска, Челябинска, Чебоксар, Бугульмы, Оренбурга, Орска, Уфы, Казани, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода.

Со 2 мая продолжается атака беспилотников на Московский регион. За вторник силы ПВО сбили 10 дронов, летевших в направлении Москвы, следует из сообщений в телеграм-канале мэра города Сергея Собянина. Днем ранее БПЛА врезался в жилой дом в районе Мосфильмовской улицы, пострадавших не было.

Во вторник жители Москвы 5 мая столкнулись со сбоями в работе мобильной связи. Позже Минцифры сообщило о восстановлении доступа к интернету, указав, что «точечные отключения» производятся из-за угроз безопасности, в том числе при атаках беспилотников.

По данным Минобороны России, за последние сутки силы ПВО сбили над регионами РФ 601 БПЛА и шесть крылатых ракет большой дальности «Фламинго».