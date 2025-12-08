Российская военно-морская база в сирийском Тартусе продолжает работать: по этому вопросу между Москвой и Дамаском есть взаимопонимание, рассказал бывший член Совета Федерации Франц Клинцевич в интервью программе «Что это было» на RTVI.

«Все хорошо, там все хорошо. [База] присутствует и так далее, работает», — заверил он. По его словам, российская сторона наладила «абсолютное понимание с нынешним руководством новым в Сирии».

«Попытки поссорить были, но ведь все тоже начинают понимать, что когда в таком сложном регионе присутствуют разные политические силы, можно опираться. Это даже и новому политическому руководству [Сирии], по большому счету бандитскому, понятно, что с этим надо считаться», — добавил Клинцевич.

России принадлежат два военных объекта в Сирии — пункт материально-технического обеспечения ВМФ в городе Тартус и авиабаза Хмеймим, расположенная вблизи города Джебла в провинции Латакия.

В декабре 2024 года сирийские антиправительственные силы во главе с группировкой «Хайят Тахрир аш-Шам»* (ХТШ*) свергли президента Башара Асада. Он покинул страну и вместе с семьей получил убежище в России. Впоследствии глава МИД РФ Сергей Лавров пояснил, что это решение было обусловлено «гуманитарными причинами». По его словам, у бывшего сирийского лидера не возникло проблем с пребыванием в Москве.

Временным президентом стал лидер ХТШ* Ахмед аш-Шараа. В октябре 2025 года он летал в Москву на переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Аш-Шараа утверждал, что новые власти Сирии уважают подписанные при Асаде соглашения с Москвой и хотят «перезапустить» двусторонние отношения.

Руководитель «Центра ближневосточных исследований» ИМЭМО РАН, профессор Ирина Звягельская изначально заявляла RTVI, что судьба баз ВС РФ в Сирии не внушает особых опасений. Она выражала уверенность в том, что Москва сможет договориться с новыми властями страны, которые и не ставили вопрос об уходе российских военных.

3 декабря замглавы МИД России Сергей Вершинин сказал в интервью RTVI, что база в Тартусе и аэродром Хмеймим продолжают действовать и вносят «стабилизирующий фактор» в ситуацию в регионе. «К тому же их можно использовать для поступления и обработки гуманитарной помощи, в которой нуждается Сирия и которая направляется в страну по разным каналам», — добавил Вершинин.

* Организация признана в России террористической и запрещена