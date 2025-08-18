Киев наравне с США и европейскими лидерами хочет «быстро и надежно» закончить боевые действия и заключить длительный мир. Однако все должно быть «не так, как это было годы назад, когда Украину заставили отдать Крым и <…> часть Донбасса», заявил президент Украины Владимир Зеленский перед встречей с американским лидером Дональдом Трампом и европейскими союзниками в Вашингтоне.

Он также упомянул Будапештский меморандум, в соответствии с которым «Украине дали вроде “гарантии безопасности” в 1994 году, но это не сработало».

«Конечно, не стоило отдавать Крым тогда так же, как после 2022 года украинцы не отдали Киев, Одессу, Харьков. Украинцы борются за свою землю, за свою независимость», — написал Зеленский в своем телеграм-канале.

Накануне встречи в Белом доме президент США написал, что Зеленский может «почти немедленно» завершить конфликт на Украине, «если захочет». Он предложил «вспомнить, с чего все начиналось», и заявил, что возвращения Крыма и вступления Украины в НАТО «не будет».

The Financial Times (FT) называет встречу в Вашингтоне одной из самых важных для Зеленского за время его президентства. Это будет шанс перезагрузить отношения с Трампом, обеспечить «справедливое окончание» военных действий и закрепить гарантии США относительно будущей безопасности Украины, пишет издание.

Целью Зеленского на встрече с Трампом будет запуск «продуктивного процесса мирного урегулирования без принуждения Украины к выполнению невозможных шагов» ― таких, как вывод ВСУ из подконтрольных им частей Донбасса, заявил FT высокопоставленный чиновник, близкий к украинскому президенту.

По его словам, ради этого Зеленский готов пойти на «удобоваримый компромисс» по нынешней линии фронта, который «могли бы принять украинцы».

Сам Зеленский ранее заявил, что переговоры могут начаться «там, где сейчас проходит линия фронта». Он добавил, что европейские лидеры поддерживают это мнение. Президент Украины вновь отметил, что «отказ от территории или торговля землей» невозможны по Конституции страны. Территориальный вопрос «настолько важен, его должны обсуждать только лидеры Украины и России на трехсторонней встрече» с участием США, добавил он.

Гарантии безопасности для Украины, по мнению Зеленского, «должны быть действительно очень практичными и обеспечивать защиту на земле, в небе и на море, а также разрабатываться с участием Европы».

Он поблагодарил США за готовность принять участие в обеспечении гарантий безопасности, назвав это «историческим решением». Однако отметил, что пока «нет деталей, как это будет работать — какова будет роль Америки, какова будет роль Европы, что может сделать ЕС».

По словам Зеленского, Украине нужны гарантии безопасности, которые будут работать на практике, как статья 5 Устава НАТО о коллективной обороне. Еще одной частью гарантий безопасности он назвал вступление в ЕС.

Накануне, 17 августа, спецпосланник Трампа Стив Уиткофф сообщил, что во время встречи на Аляске президент России якобы согласился, чтобы США и Европа предоставили Украине защиту, подобную 5-й статье Устава НАТО. По словам Уиткоффа, американская сторона «впервые услышала, что россияне согласны» включить такой пункт в мирное соглашение. Кроме того, Путин, как утверждает Уиткофф, согласился законодательно закрепить обязательство России «не претендовать на какие-либо другие территории после заключения мирного соглашения», ― как на Украине, так и в Европе, — и «не нарушать их суверенитет».

По оценке Bloomberg, Зеленский оказался в «безвыходном положении» накануне встречи с Трампом в Белом доме. Он может либо рискнуть и навлечь на себя гнев президента США, либо согласиться на быструю сделку по урегулированию, «заплатив катастрофическую цену» в виде уступки территории в обмен на «неопределенные гарантии безопасности», пишут аналитики агентства.

После саммита с Путиным на Аляске Трамп «практически не оставил Зеленскому пространства для маневра», считают авторы публикации. Они также напомнили о последнем визите президента Украины в Белый дом в феврале, который закончился перепалкой между ним, Трампом и вице-президентом США Джеем Ди Вэнсом и привел к приостановке американской военной помощи Киеву.

По словам источника Bloomberg, знакомого с ситуацией, Зеленскому предстоит не только избежать очередного спора и поддержать интерес Трампа к заключению сделки, но также узнать больше о требованиях президента России, определить сроки трехсторонней встречи и подтолкнуть США к более жестким санкциям против России.

Переговоры в Вашингтоне также будут иметь решающее значение для Зеленского во внутренней политике, пишет Bloomberg и напоминает о протестах на Украине в связи с попыткой президента ограничить самостоятельность антикоррупционных органов в стране.

Европейские лидеры на встрече с Трампом будут добиваться от него ясности по поводу того, какие именно гарантии безопасности США готовы предоставить Украине, предполагает агентство.

Некоторые действующие и бывшие чиновники США и Украины настроены пессимистично относительно предстоящей встречи в Вашингтоне, поскольку считают, что Зеленскому будет сложно изменить динамику в пользу Киева, пишет FT.

Оппозиционный депутат Верховной Рады Юлия Клименко в частности заявила, что опасается гнева Трампа, если Зеленский «будет слишком жестким» или окажет «слишком сильное сопротивление». В этом случае Украина, «вероятно, вернется к исходной точке: Трамп пригрозит прекратить поддержку по линии разведки, а европейцы снова попытаются его переубедить», сказала она.