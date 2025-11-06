5 ноября 2025 года Совет безопасности России рассмотрел вопрос о целесообразности возобновления ядерных испытаний в ответ на приказ Дональда Трампа Пентагону протестировать американское ядерное оружие. Собирается ли президент США устраивать ядерный взрыв, чем ему ответит Путин, готова ли была ли Россия осенью 2022 года к применению ядерного оружия и причем тут Китай, RTVI рассказывает научный сотрудник центра Международной безопасности ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН Дмитрий Стефанович.

Про заявление Трампа о возобновлении США ядерных испытаний

Я не считаю, что слова Трампа можно объяснить только блефом или его неадекватной реакцией на испытания «Буревестника» и «Посейдона». Вполне возможно, что Трамп и сотрудники его администрации решили таким образом напомнить, что США тоже активно развивают свой ядерный арсенал.

По мнению отдельных спикеров, лучший способ это сделать — возобновить ядерные испытания. Тем более что вокруг Трампа всегда было достаточно много людей, которым эта идея очень нравилась.

Однако пока не совсем ясно, о чем именно идет речь. Возможно, все же слова Трампа касаются испытаний не самого ядерного оружия, а средств его доставки. Одни американские чиновники уверяют, что это будет продолжение нынешних испытаний, которые не предусматривают энерговыхода. Другие же утверждают, что может быть и нечто более значительное.

О компетентности Трампа

Мне кажется, Трамп вполне хорошо разбирается в вопросах стратегии ядерного сдерживания. Он проявлял интерес к этой сфере еще задолго до того, как стал президентом.

Судя по всему, нынешний президент США совершенно искренне стремится к всеобщему ядерному разоружению.

Причиной этого является, например, осознание того факта, что ядерное оружие представляет собой самое страшное оружие в мире и его применение является неизбирательным по определению и неизбежно приведет к масштабным разрушениям, смертям и страданиям среди гражданского населения. В то же время в США есть мнение, что в безъядерном мире у них будет больше военных преимуществ, хотя на фоне развития, например, китайской военной машины особой уверенности в этом уже нет.

Я думаю, что Трамп, несмотря на всю его специфику, хорошо понимает механизм ядерного сдерживания. При этом всегда надо учитывать, что оно работает прежде всего в головах.

И это касается не только того, кто сдерживает, но и того, кого сдерживают. Судя по тому, что до сих пор никто из вменяемых людей не ставит под сомнение возможности американского ядерного арсенала и никто в здравом уме не призывает к прямому вооруженному конфликту с США, ядерное сдерживание вполне работает.

О «тайных» испытаниях России и Китая

Когда Трамп оправдывает свое решение о возобновлении ядерных испытаний тем, что аналогичные испытания втайне проводят Россия и Китай, то это не имеет никаких подтверждений. Еще во время его первого срока были заявления американского разведывательного сообщества о якобы проводимых в России ядерных испытаниях с ненулевым энерговыходом. Аналогичные претензии предъявлялись и в адрес Китая, но в обоих случаях никаких подтверждений этих обвинений не предоставлялись.

В итоге всё сводилось к заявлениям американских официальных лиц о том, что на самом деле они не знают, проводят русские тайные ядерные испытания или нет, но главное, что у них (то есть у нас) имеются такие возможности, а потому им нужно быть более прозрачными и открытыми для мониторинга со стороны США.

Но Россия и Китай на официальном уровне всячески подчеркивают приверженность мораторию на ядерные испытания и согласованному пониманию ограничений, предусмотренных Договором о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний 1996 года.

Другое дело, что этот договор не запрещает вести эксперименты с ядерными боезарядами в принципе. Недаром министр энергетики США Крис Райт объяснил слова Трампа тем, что новые испытания будут докритическими — не порождающими взрывную цепную ядерную реакцию, а не полноценными ядерными взрывами. Подобные испытания с разной степенью публичности действительно могут проводиться в самых разных странах.

Полагаю, что большинство высокопоставленных сотрудников ядерно-оружейного комплекса в США, России и в других ядерных державах положили немало сил и политического капитала на то, чтобы убедить свое военно-политическое руководство в достаточности соответствующих экспериментов. По их мнению, в условиях действующего моратория на ядерные испытания эти испытания способствуют поддержанию и модернизации ядерного арсенала.

О последствиях возобновления США ядерных испытаний

После окончания холодной войны ядерная гонка значительно снизила свой темп, а в какой-то момент казалось, что она совсем прекратилась. Но затем выход США из договоров об ограничении систем противоракетной обороны (ДПРО), а затем и о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) привел к ее фактическому возобновлению. Нынешняя ядерная гонка пока еще носит скорее качественный характер и касается прежде всего средств доставки, а не самих ядерных боезарядов.

Но если США проведут полноценные ядерные испытания вне зависимости от их энерговыхода (скорее всего, это будут подземные испытания с минимальной мощностью), то тем самым они откроют ящик Пандоры. После этого аналогичные испытания непременно проведет Россия, а потом и другие ядерные страны также наверняка воспользуются этим окном возможностей, чтобы проверить состояние своих ядерных арсеналов.

Я могу предположить, что в этой ситуации даже некоторые неядерные страны могут задуматься о том, почему бы им тоже не проверить на практике собственные наработки в этой сфере. Возобновление ядерных испытаний нанесет колоссальный удар по режиму ядерного нераспространения в целом и может привести к появлению новых стран, обладающих ядерным оружием.

Про ядерные амбиции Китая

США обосновывают свой выход из тех или иных международных договоров по контролю над стратегическими вооружениями в том числе и тем, что их не подписывает Китай, который вплоть до последнего времени не наращивал, но и не ограничивал свой ядерный арсенал. Если раньше он развивал его качественно, то теперь наблюдается и стремительный количественный рост. Пекин воспользовался теми ограничениями, которые на себя наложили Москва и Вашингтон, чтобы иметь возможность спокойно отрабатывать те или иные технологии, не вкладываясь в масштабное развертывание не самого совершенного оружия.

Но, во-первых, та глобальная архитектура безопасности, элементом которой был контроль над стратегическими вооружениями, сформированная на исходе прошлой холодной войны и после ее окончания, теперь постепенно размывается и без участия Китая. Во-вторых, Китай в принципе понимает важность и значение контроля над вооружениями.

В некоторых режимах контроля над вооружениями Пекин вполне участвует — например, это касается соглашений об ограничении приграничной военной деятельности с Россией и рядом государств Средней Азии, а также о взаимных уведомлениях о пусках баллистических ракет и ракет-носителей с Россией. То есть Китай понимает, как все эти механизмы работают, но пока продолжает настаивать на том, что в какие-либо многосторонние международные соглашения он готов вступать только на паритетной основе и только после предварительного сокращения военных арсеналов США и России.

В свою очередь, американцы очень сильно переживают, что им надо сдерживать Россию и Китай одновременно, для чего им может потребоваться значительно бо́льший арсенал, чем нашей стране.

Поэтому для возможности заключения какого-либо договора взамен ДСНВ 2010 года, действие которого прекращается в феврале 2026 года, сейчас очень призрачные перспективы.

Выдвинутая недавно инициатива Китая о заключении международного договора о неприменении ядерного оружия первым во многом носит пропагандистский характер. Если ее всерьез обсуждать, то возникает очень много вопросов. Например, как верифицировать «неприменение первым», как должны выглядеть ядерные силы, непредназначенные для первого удара?

Можно заявить о чем угодно, но если у вашей страны ядерный арсенал и сопутствующие силы и средства формируются таким образом, что они адаптируются к первому или встречному применению, то это не совсем соответствует такой декларации. Хотя в принципе эта идея вполне обсуждаемая, там есть о чем поговорить. Хочу отметить, что еще в 1994 году была подписана совместная российско-китайская декларация о неприменении первыми ядерного оружия друг против друга и о взаимном ненацеливании ядерного оружия.

Собиралась ли Россия применять ядерное оружие осенью 2022 года

Я очень сильно сомневаюсь, что западные источники правильно поняли ту информацию, которую они могли получить на этот счет из России. Применение ядерного оружия Россией возможно только в условиях угрозы очень серьезного военного поражения, ставящего под угрозу российский суверенитет в самом жестком понимании этого слова. При этом сценарии применения ядерного оружия постоянно отрабатываются и уточняются — это нормальный процесс.

В случае возникновения каких-либо угроз территориальной целостности нашей страны они прежде всего купируются силами общего назначения, как это было, например, в случае вторжения ВСУ в Курскую область и что сейчас происходит в новых регионах. Если силы общего назначения с этим успешно справляются, если это не создает угрозу устойчивости нашего государства, то про ядерное оружие не стоит и вспоминать.

Другое дело, если бы случился прямой вооруженный конфликт России, например, с НАТО или с ее отдельными участниками, после чего в какой-то момент возникла бы угроза катастрофического военного поражения России в доядерной фазе этого конфликта.

В таком случае наша страна вполне могла бы пустить в ход ядерное оружие.

И напоминанием об этом стали учения по отработке применения нестратегического ядерного оружия, которые прошли в 2024 году. Сценарии, которые отрабатывались в ходе учений «Запад-2025», тоже, видимо, в общих чертах допускали ядерную эскалацию, однако на этот счет есть комментарии только белорусских официальных лиц.

О пороге применения ядерного оружия Россией

Если раньше в нашей ядерной доктрине одним из условий применения Россией ядерного оружия первой называлась угроза существования нашего государства как такового, то теперь порог понижен до уровня суверенитета и территориальной целостности. Но даже при предыдущей редакции «Основ государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания» официальные лица упоминали о том, что переход к применению ядерного оружия может быть связан с угрозами суверенитету и территориальной целостности нашей страны.

Президент России даже до внесения изменений в «Основы государственной политики…» также очень часто употреблял именно эту формулу. Конечно, это понижение ядерного порога, но даже сейчас он по-прежнему остается достаточно высок — во всяком случае, выше, чем, например, у США. Можно вспомнить и сомнительную французскую концепцию «последнего предупреждения», предусматривающую разовый ядерный удар.

Поэтому всякие разговоры о том, что Россия планирует применять ядерное оружие при малейшей военной опасности, не имеют под собой никаких оснований.

Чтобы в обозримом будущем была сформирована новая глобальная система стратегической безопасности, основанная на ответственном подходе ключевых мировых игроков к своим ядерным потенциалам, должны произойти важные изменения в головах людей. Это касается как общественного мнения, так и политиков, принимающих ключевые решения. Всем нужно понять, что контроль над вооружениями — это полезный и работающий инструмент укрепления национальной безопасности, а не какой-то подарок своему противнику или партнеру.

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции