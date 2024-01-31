Развязка одного из ключевых этапов в рамках подготовки к выборам президента России наступила в среду, 31 января. Именно в этот день истек срок приема в Центризбирком подписных листов потенциальных кандидатов на должность главы государства. Кто из них уже сошел с дистанции, а кто сохраняет шансы допуска — в материале RTVI.

ЦИК на несколько дней снова стал центром притяжения российской политической жизни, генерируя один инфоповод за другим.

Во вторник, 30 января, свои подписи как самовыдвиженец принес лидер партии «Российский общенародный союз» Сергей Бабурин. Несмотря на это, он сразу после этого снял свою кандидатуру с выборов, как и Ирина Свиридова от Демократической партии России (ДПР). В своих заявлениях они призвали поддержать действующего президента Владимира Путина.

Председатель ДПР Александр Зорин заявил РИА Новости, что Свиридова не смогла собрать необходимые 100 тыс. подписей и выходит из кампании, «чтобы не отвлекать ресурс Центризбиркома и других государственных ведомств».

Следующий день — 31 января — был назначен ЦИК последним для приема подписных листов потенциальных кандидатов. Участник президентских выборов-2008, Андрей Богданов от «Российской партии свободы и справедливости» после подачи подписей сделал заявление о добровольном выходе из предвыборной гонки. Причиной такого решения, по его словам, стал незакрытый зарубежный банковский счет. Богданов подчеркнул, что не хотел бы «начинать свою кампанию с обмана». О поддержке каких-либо других кандидатов он говорить не стал.

Политик Борис Надеждин, представляющий партию «Гражданская инициатива», сдал в ЦИК 105 тыс. подписей и, в отличие от других потенциальных конкурентов, сворачивать свою предвыборную деятельность не стал. Отвечая на вопрос журналистов о допуске на выборы, политик рассказал, что собранные им подписи — это «первый случай в истории выборов президента России, где люди стояли в очередях, чтобы их поставить».

«Мы знаем случаи, когда на этих выборах не допустили [Екатерину] Дунцову. Никто не сомневался, что к ней пришли 500 человек. Но оказалось, что где-то запятая не так стоит, где-то цифра и так далее. Я надеюсь, что ЦИК будет руководствоваться не буквоедством, а сутью процедуры. Ни у кого нет сомнений, что кандидата Надеждина поддерживают сотни тысяч человек», — отметил Надеждин.

В случае недопуска на выборы политик не исключил законные методы реакции. В интервью RTVI он допустил, что в 150 городах России, где за него поставили подписи, теоретически могут подать заявку на проведение согласованных митингов. «Вы будете рассказывать, что у нас ковид? Попробуйте», — добавил Надеждин.

Еще один кандидат, снявшийся с выборов, — самовыдвиженец, эколог Анатолий Баташев. Он принес в ЦИК пять коробок с подписями, но сообщил, что нужное количество в 300 тыс. так и не набрал. При этом Баташев отказался называть конкретное число подписей «из принципа», ограничившись словами про «десятки тысяч».

Вечером 31 января в здании ЦИК появилась бьюти-блогер Рада Русских, которая в интервью «Коммерсанту» назвала свою победу на президентских выборах «худшим исходом событий». Русских и ее представители принесли три коробки с подписями избирателей. Блогер рассказала, что сбор подписей велся силами волонтеров, а средства кампании были потрачены на вывоз собак из приютов в Бурятии, где действует закон об усыплении животных, которых не забирают из приютов в течение месяца.

Досрочно свои подписи принес председатель партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович. Подписные листы его команды еще проверяются.

Владимира Путина зарегистрировали в качестве кандидата на выборах президента 29 января. Избирательный штаб направил 315 тыс. подписей в поддержку действующего президента из 89 регионов страны.

В качестве кандидатов от парламентских партий уже зарегистрированы:

лидер ЛДПР Леонид Слуцкий,

вице-спикер Госдумы Владислав Даванков («Новые люди»),

депутат Госдумы Николай Харитонов (КПРФ).

На проверку подписей кандидатов в ЦИК отвели 10 дней с момента подачи листов. Публикация итогового списка запланирована на 10 февраля, предвыборная агитация будет проводиться в период с 17 февраля по 15 марта. Выборы президента продлятся три дня — с 15 по 17 марта.