В Брянской области задержаны четверо подозреваемых в теракте в “Крокус Сити Холле”. Депутат Александр Хинштейн сообщал, что у них нашли паспорта граждан Таджикистана. В посольстве этой страны заявили, что не получали об этом официальной информации от российских властей. В МВД России сказали, что задержанные являются иностранными гражданами, но не уточнили какой именно страны. RTVI изучил, какие террористические организации существуют в Таджикистане, откуда могли быть рекрутированы исполнители теракта в Москве.

В ходе оперативного допроса один из задержанных рассказал, что часть из них приехала в Россию через Турцию, а обсуждение теракта велось через телеграм с неким “проповедником” и его заместителем, который, по его словам, обозначил им цель и приказал убивать там всех подряд. Также в показаниях говорилось, что оружие подозреваемые получили через тайник, жили “на Дмитровке” в хостеле, затем в квартире. Когда покупали машину, то якобы собирались работать в такси. Еще один задержанный, на момент подготовки теракта работал в парикмахерской.

По словам задержанных, за совершение теракта им обещали заплатить, один из них сказал, что ему обещали 500 тысяч рублей. Ни один из них не назвал себя членом ИГИЛ*. По данным издания Baza, еще четверо граждан Таджикистана, подозреваемых в соучастии в теракте, объявлены в розыск. Они якобы были зарегистрированы в Ярославской, Ивановской и Самарской областях. МВД Таджикистана позднее сообщило, что трое из этих людей не причастны к теракту: двое с ноября находятся на родине, а еще один работает водителем в Самаре.

Это уже второй раз за два года, когда граждан Таджикистана подозревают в причастности к терактам в России. В сентябре 2022 года Сергей Собянин выступил с инициативой принимать в качестве добровольцев для участия в боевых действиях на Украине трудовых мигрантов. После заключения годового контракта, им обещали возможность “получить гражданство без длительного ожидания и других бюрократических преград”.

Через месяц инициативу пришлось свернуть — 15 октября на военном полигоне в поселке Солоти в Валуйском районе Белгородской области два, по неофициальным данным, гражданина Таджикистана открыли огонь из автоматов по сослуживцам. Были убиты 11 человек, еще 15 получили ранения. Террористов застрелили на месте. Спецслужбы посчитали это спланированным терактом. Официального подтверждения о том, кто его совершил, не было.

Как в Таджикистане появились террористы

Террористические группировки появились в Таджикистане в 1992 году, сразу после развала СССР. До 1997 года в республике шла гражданская война, на этом фоне терроризм был распространенным способом борьбы с политическими противниками, а после 1994 года — стал основным способом провокаций против мирного урегулирования конфликта.

Террористы убивали судей, прокуроров, лидеров общественного мнения, министров, российских военнослужащих, которые выполняли миротворческую миссию. Чаще всего использовалось стрелковое оружие, а не бомбы. Так, например, застрелили 76-летнего философа, президента Академии наук страны Мухаммада Осими, который был очень влиятельным и уважаемым в Таджикистане человеком. Из пистолета был убит заведующий бюро персидской службы корпорации ВВС Мухиддин Олимпур, писавший о конфликте в стране. Чаще всего преступники оставались неизвестны, но в случае убийства Олимпура был задержан киллер Насрулло Шарифов и трое соучастников из Объединенной таджикской оппозиции «Эшони Нозим». Шарифов получил 15 лет тюрьмы.

В войне, унесшей несколько десятки тысяч жизней, активное участие приняло Исламское движение Узбекистана*, которое под давлением спецслужб переместилось в соседний Таджикистан.

Первые ячейки экстремистских организаций появились в Таджикистане в начале 2000-х на севере страны в Ферганской долине, где население было наиболее консервативно. Это было связано с ростом религиозного самосознания, увлечением молодежи нетрадиционным исламом и отходом от светских ценностей.

Серьезное влияние на экстремистов имела запрещенная как в России, так и в Таджикистане “Аль-Каида”*, которая, по словам таджикского президента Эмомали Рахмона, имела в начале “нулевых” разветвленную структуру в республике.

В 2014-2016 годах наблюдался рост привлечения таджиков в организацию “Исламское государство”*. Вербовка в основном происходила среди трудовых мигрантов. Также вербовщики использовали социальные сети.

Всего же в Таджикистане официально запрещены как террористические 28 организаций и групп. В марте 2024 года Рахмон говорил, что за последние три года граждане республики совершили 24 теракта в 10 странах.

Самые влиятельные группировки Таджикистана



“Партия исламского возрождения Таджикистана” (ПИВТ)* — исламистская группировка с истоками в 1973 году. В СССР была в подполье, на членов группы “охотилось” КГБ. Первый учредительный съезд провела на излете СССР в октябре 1991 года. Активно участвовала в гражданской войне, затем в мирных переговорах, закончившихся соглашением сторон. В июне 2003 года выступила против поправок в конституцию, которые позволили Эмомали Рахмону баллотироваться на очередной срок, и попыталась организовать вооруженный переворот, который завершился неудачей и ее запретом. Часть лидеров бежали в Польшу, где организовали ныне запрещенный в республике Национальный альянс Таджикистана. ПИВТ* признана террористической и в России.

— исламистская группировка с истоками в 1973 году. В СССР была в подполье, на членов группы “охотилось” КГБ. Первый учредительный съезд провела на излете СССР в октябре 1991 года. Активно участвовала в гражданской войне, затем в мирных переговорах, закончившихся соглашением сторон. В июне 2003 года выступила против поправок в конституцию, которые позволили Эмомали Рахмону баллотироваться на очередной срок, и попыталась организовать вооруженный переворот, который завершился неудачей и ее запретом. Часть лидеров бежали в Польшу, где организовали ныне запрещенный в республике Национальный альянс Таджикистана. ПИВТ* признана террористической и в России. “Группа 24” была названа Центром общественных связей ГКНБ Таджикистана особо опасной группой, которая участвовала в попытках государственного переворота, а также в “подготовке атак на некоторые госучреждения страны”. Это политическое движение было создано в 2012 году в Москве таджикским предпринимателем и оппозиционером Умарали Кувватовым. Организация объединила представителей оппозиции Рахмону во многих европейских странах. Через три года Кувватова выстрелом в голову убьют в Стамбуле. За убийство был приговорен к пожизненному заключению гражданин Таджикистана Сулаймон Каюмов. Четверо других подозреваемых успели покинуть территорию Турции. Сейчас организацию возглавляет Сухроб Зафар. Она запрещена и признана террористической в Таджикистане, но не в России. Здесь достаточно ее сторонников, которые проводят мирные пикеты против властей Таджикистана.

была названа Центром общественных связей ГКНБ Таджикистана особо опасной группой, которая участвовала в попытках государственного переворота, а также в “подготовке атак на некоторые госучреждения страны”. Это политическое движение было создано в 2012 году в Москве таджикским предпринимателем и оппозиционером Умарали Кувватовым. Организация объединила представителей оппозиции Рахмону во многих европейских странах. Через три года Кувватова выстрелом в голову убьют в Стамбуле. За убийство был приговорен к пожизненному заключению гражданин Таджикистана Сулаймон Каюмов. Четверо других подозреваемых успели покинуть территорию Турции. Сейчас организацию возглавляет Сухроб Зафар. Она запрещена и признана террористической в Таджикистане, но не в России. Здесь достаточно ее сторонников, которые проводят мирные пикеты против властей Таджикистана. ИГИЛ* запрещена как в Таджикистане, так и в России. Имеет большое количество ячеек в Таджикистане. Начальник Объединенного штаба ОДКБ Андрей Сердюков в феврале 2024 года заявил, что наблюдается увеличение численности боевиков “Исламского государства”* у южных границ Таджикистана.

«У южной границы Таджикистана фиксируется увеличение численности афганского филиала «Исламского государства»* — «Вилаят Хорасан»* и движения талибов* Пакистана. Также расширяется сеть полевых лагерей по их подготовке. При этом основной контингент иностранных боевиков сосредоточен в северных провинциях Афганистана».

ИГ-Хорасан* стремится создать исламский халифат на территории региона Большой Хорасан. Эта историческая область включает в себя северо-восточные провинции Ирана и части Афганистана, Туркменистана, Узбекистана и Таджикистана. ИГ-Хорасан* не в ладах с пришедшими в Афганистане к власти талибами* — их отношения стали враждебными после ухода США из страны в августе 2021 года. В октябре 2022 года и августе 2023 года группировка совершила нападения на мавзолей Шах-Черах в иранском городе Шираз. Как отмечается в докладе региональной антитеррористической структуре Шанхайской организации сотрудничества (РАТС ШОС), задействованные в террористических актах боевики были выходцами из Таджикистана.

Кроме того, по словам Сердюкова, ухудшению обстановки может способствовать увеличение миграционных потоков вследствие «продолжающегося противостояния правительственных войск и оппозиций, притеснения национальных и религиозных меньшинств, а также деградации экономической ситуации и обострения гуманитарных проблем».

По информации издания Bild, сторонники и члены ИГИЛ* из Таджикистана попадают в Германию через Украину под видом украинских беженцев. Они используют фальшивые документы, которые приобретают на Украине и рассказывают немцам вымышленные истории о пытках и преследованиях, а так как те принимают украинских беженцев почти без проверок, миграция террористов поставлена на поток, утверждают собеседники Bild.

«Джамаат Ансарулла»* (также известная как «таджикский талибан*»). Группировка была создана в 2006 году бывшим полевым командиром таджикской оппозиции Амриддином Табаровым, который не принял условия перемирия по итогам гражданской войны. Группировка в большинстве своем состоит из таджикских боевиков, сейчас ей руководит руководит Махди Арсалан, отец которого был религиозным советником Табарова. Последний же, вероятно, был убит в Афганистане в 2016 году (по некоторым данным — в 2015 году).

У руководства организации «кровная вражда» с властями Таджикистана, отмечает казахстанское общественное объединение «Контртеррористический комитет». Отец и брат нынешнего лидера были убиты спецслужбами Таджикистана в 2011 году. Движение придерживается джихадистской идеологии, но хочет построить исламистское государство только в пределах одной страны, Таджикистана. Это отличает их от других центральноазиатских группировок, которые помышляют о всей Центральной Азии.

В 2021 году группировка заявила, что считает себя частью афганского Талибана*. Между «Джамаат Ансарулла»* и Талибаном* по сути заключен союз. Как сказал в беседе с CNN глава отдела внешних связей «Фронта национального сопротивления Афганистана» Майсам Назари, талибы вооружили группировку натовским оружием и снаряжением, оставленным США после вывода войск из Афганистана.

Сейчас группировка расположена в лагерях на границе Афганистана и Таджикистана — в районе Бадахшан.

«Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»* («Партия исламского освобождения»). Это суннитская религиозно-политическая группировка, созданная в Иерусалиме в 1953 году. Считает себя партией, цель которой — возвращение мусульман к образу жизни, основанному на нормах шариата, и распространение исламской веры в мире путем джихада. По мнению группировки, возможно это только одним путем — воссозданием единого халифата, который бы объединял весь исламский мир.

Действует в 40 странах мира. Точное количество сторонников неизвестно, британский журнал New Statesman отмечал, что их порядка миллиона.

В 2018 году тогда замдиректора ФСБ России Сергей Смирнов (РИА) заявил, что «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»* — одна из наиболее опасных террористических организаций. «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»* наиболее опасна, на наш взгляд, с точки зрения своих действий, своей пропаганды, поэтому она выделена, но это не значит, что мы не занимаемся другими террористическими организациями», — сказал он по итогам заседания РАТС ШОС.

«Хизб ут-Тахрир»* активна и в Центральной Азии. Так, еще в 2011 году в Таджикистане задержали лидера одной из местных ячеек.

Организация действует и на территории России. Так, одну ячейку «накрыли» в феврале 2024 года в Татарстане. В 2019 году российские силовики пресекли деятельность ячейки группировки в Крыму. Ее члены вербовали в свои ряды мусульман из числа крымских татар. В 2015 году полиция в Москве полиция задержала гражданина Таджикистана, который был главарем одной из ячеек организации.

* организации признаны в России террористическими, их деятельность запрещена