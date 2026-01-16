«Украина совсем оборзела»

По данным RTVI, экономический ущерб Казахстана от украинских атак на инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) и танкеры, перевозящие казахскую нефть, составляет уже около 1,5 млрд долларов. При этом суда, атакованные 13 января украинскими беспилотниками, были официально зафрахтованы государственной компанией «Казмунайгаз» и американской Chevron. Атака на танкеры, уверены источники RTVI, шокировала власти Казахстана и возможно заставит их ужесточить свою позицию по отношении к Украине. «Надо заканчивать с практикой «последних китайских предупреждений», — подчеркнул в разговоре с RTVI заместитель председателя комитета по международным делам, обороне и безопасности нижней палаты парламента Казахстана Айдос Сарым.

Удары украинских беспилотников делают невозможной прежнюю, нейтральную позицию Казахстана по отношению к Украине, уверены источники RTVI. Также в Казахстане отмечают, что после удара по инфраструктуре КТК в ноябре 2025 года, МИД Украины подчеркивал, что атаки украинских вооруженных сил «не направлены против Казахстана или других третьих сторон». Однако уже 13 января удары повторились, и, по оценкам экспертов, совокупные потери Казахстана от украинских атак составляют около $1.5 млрд.

Что произошло

Напомним, что 13 января украинские беспилотники атаковали танкеры Matilda и Delta Harmony. Оба судна находились в ожидании загрузки нефти у причала Каспийского трубопроводного консорциума. Танкеры оказались пустыми случайно — в связи со штормом отгрузка нефти в январе прерывалась на 5 дней. Атакованные суда были зафрахтованы для перевозки нефти с крупнейших казахстанских месторождений Тенгиз и Карачаганак, разработкой которых занимаются международные консорциумы с преимущественно американским участием.

Извлекаемые запасы месторождения Тенгиз оцениваются от 750 млн до 1,1 млрд.тонн нефти. Его разработкой занимается крупнейшая в Казахстане нефтедобывающая компания — “Тенгизшевройл”. Владельцами компании являются американские Chevron — 50 % и ExxonMobil — 25 %, казахстанской госкомпании «КазМунайГаз» принадлежит — 20 %, еще 5 % — российскому ЛУКОЙЛу. Остаточные запасы нефти в Карагалашском месторождении оцениваются в 253 млн. тонн. Его крупнейшими владельцами — являются Еni — 29,25%, Shell — 29,25% и Chevron — 18%.

Министерство энергетики Казахстана, подтвердив атаку на суда, задействованные в транспортировке экспортной нефти, подчеркнуло, что возгорание возникшее на танкерах, было “оперативно ликвидировано”, а “пострадавших среди членов экипажа нет”. В Chevron отметили, что все члены экипажа судна “находятся в безопасности”, компания продолжает “внимательно следить за ситуацией”. Как следует из сообщения МИД Казахстана, страна “не является стороной конфликта”, а атакованные Украиной суда «имели все необходимые разрешения и были оснащены требуемым идентификационным оборудованием».

При этом источник RTVI в нефтегазовой сфере Казахстана уверен, что Украина не остановится и продолжит атаки на инфраструктуру КТК и на суда, перевозящие казахскую нефть.

«В Киеве похоже решили действовать по принципу — сгорел сарай, гори и хата. Иначе никак произошедшее объяснить невозможно. Важны две вещи, которые не поддаются пониманию с точки зрения нормальной логики. Во-первых, атака произошла на суда, официально зафрахтованные компаниями из США и Казахстана, которые были с включенными транспондерами, то есть их никак нельзя было отнести к теневому флоту. Более того, КТК не присутствует ни в одном санкционном списке. Я не дипломат, поэтому не могу сказать, может ли это быть casus belli, однако это беспрецедентно», — заявил источник.

Кроме того, он добавил, что нефть из КТК в подавляющем большинстве идет на европейские НПЗ. В частности, «танкеры, зафрахтованные «КазМунайГазом», везут ее на НПЗ в Румынии, которые принадлежат дочерней компании». «Возникает вопрос — откуда в Украине дизель, бензин и авиационное топливо, необходимое для войны, если учесть, что практически вся нефтепереработка выбита или работает через раз?», — сказал источник.

Он также отметил, что «развивается худший сценарий, и возможность Казахстана отделаться «малой кровью» в части экономических потерь не случилась».

Что уже потерял Казахстан

Как следует из ежемесячного доклада ОПЕК, уже в декабре 2025 года Казахстан снизил свою суточную добычу нефти с 1,75 млн. баррелей до 1,52 млн. баррелей. Это напрямую связано с тем, что 29 ноября в результате украинской атаки было выведено из строя одно из двух выносных причальных устройств (ВПУ) КТК, обеспечивающих перевалку нефти из трубопровода на танкеры.

А казахстанский эксперт в области ТЭК Олжас Байдильдинов в декабре оценил для RTVI сумму потенциальных потерь казахского бюджета и нефтяных компаний от украинских ударов примерно в $750 млн. При этом он считал только прямые потери в результате сокращения объемов отгрузки нефти на экспорт без учета косвенных затрат, среди которых ремонт ВПУ, а также рост в несколько раз стоимости страховки танкеров. Сейчас, по оценке эксперта, потери Казахстана уже вдвое превышают декабрьскую сумму.

Так, согласно данным агентства Reuters, суточная добыча нефти и газоконденсата на крупных каспийских месторождениях в Казахстане резко упала ⁠за 12 дней января, на Тенгизе — в среднем на 51% к показателю декабря, на Кашагане — ‌на 60%, Карачаганаке — на 44%. При этом эти три месторождения приходится не только почти 85% от всего объема казахстанского экспорта нефти, но и львиная доля экспортной пошлины поступающей в бюджет Казахстана от продажи нефти. Так в 2025 году “большая тройка” принесла бюджету около 6 трлн. тенге (около 950 млрд рублей) — это порядка 25% от всех бюджетных доходов.

«Украина совсем оборзела»

«Наверное, надо заканчивать с практикой «последних китайских предупреждений» и переходить к другим формам реагирования на ситуацию», — сказал RTVI заместитель председателя комитета по международным делами обороне и безопасности нижней палаты парламента Казахстана депутат Айдос Сарым. По его мнению, в силу ограниченности дипломатических форм воздействия следует использовать лоббистские возможности западных компаний, добывающих нефть в Казахстане, в частности Chevron.

«Мы знаем, что Украина критически зависит от поддержки США. Chevron не самая последняя компания в мире. Я думаю, что США и другие наши партнеры, они должны вместе оказать давление на Украину с тем, чтобы они свои цели выбирали», — считает депутат.

Более радикальную позицию в своем телеграмм канале «Казахстан и все-все-все» высказал политолог Марат Шибутов.

«Украина совсем оборзела. Надо разрывать дипломатические отношения, закрывать наше посольство в Киеве и их посольство в Астане, запрещать банковские переводы. Это минимальный объем того, что надо сделать», — написал он.

Следует отметить, что ранее Айдос Сарым обратился к Генпрокурору Казахстана с депутатским запросом, в котором предлагал рассматривать публичное одобрение и поддержку украинских ударов по КТК в казахстанских соцсетях и публичном пространстве, как госизмену или призыв к терроризму. Согласно ответу, полученному от Генпрокурора, первое подобное дело возбуждено Департаментом полиция Астаны, правда, оно расследуется не как госизмена, а как разжигание межнациональной розни.

« По факту негативного высказывания граждан относительно повреждения Каспийского трубопроводного консорциума начато досудебное расследование по ч.1 ст. 174 УК РК (разжигание национальной розни). В ходе досудебного расследования приняты меры к установлению данных лиц и сбору доказательств их виновности», — говорится в официальном ответе Генпрокуратуры Казахстана.