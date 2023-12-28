Второй год военной операции завершился полным провалом контрнаступления ВСУ, переходом Украины к стратегической обороне и перехватом инициативы российской армией. При этом линия фронта за это время практически не изменилась, и в Киеве не горят желанием вести переговоры о мире. Спецкор RTVI Алексей Сочнев рассказывает об основных событиях этого кровопролитного конфликта в 2023 году и о шансах на его прекращение в 2024-м.

Взятие Бахмута

Бахмут, а ныне Артемовск — город в Донецкой области, в котором проживало около 70 тысяч человек. Никто не прогнозировал, что именно тут развернется самая кровопролитная и масштабная битва этого конфликта.

За город схлестнулись ЧВК “Вагнер”, усиленная 50 тысячами бывших заключенных, и лучшие военные силы Украины. Стратегически и тактически взятие города, как и его удержание, не давало ни той, ни другой стороне никакого преимущества. Битва за город была политическим решением украинского президента Владимира Зеленского, который объявил его “фортецией” — крепостью. Вокруг этого события на Украине была построена пиар-компания: музыканты сочиняли песни, художники рисовали картины, бои на других участках фронта отошли в тень. Точно также как до этого в фокусе внимания были Мариуполь и “Азовсталь”.

Победа над ЧВК, в которой были уверены в Киеве, стала бы нокаутом для России. Ведь, по словам главы компании Евгения Пригожина, “Вагнер” была лучшей армией мира, а значит и самой сильной частью российских войск. Боевые способности остальных подразделений российской армии в Киеве, как и в западной прессе, оценивали тогда не лучшим образом. На это повлияли “перегруппировки” — из Харьковской области, когда были оставлены города Изюм, Балаклея, Волчанск, Купянск и масса сел, а также отход с правого (западного) берега Днепра из Херсонской области, включая и сам Херсон. С осени 2022 года только ЧВК продолжала с боями занимать все новые и новые территории.

Забегая вперед скажем, что в 2023 году Украина потеряла контроль только над тремя городами — Соледар и Бахмут занял “Вагнер”, и в конце декабря российская армия заняла Марьинку под Донецком.

Сражение за Бахмут и Соледар (спутник Бахмута) и окружающие их поселки началось еще в августе 2022. Заняв высоты на флангах, бойцы ЧВК вошли в эти два города. Битва получила название “Бахмутская мясорубка”. Бои шли в ежедневном режиме, на относительно небольшой площади. Артиллерия за день выпускала столько же снарядов, как на других участках фронта за месяц. Евгений Пригожин в интервью Константину Долгову рассказал, что в “Бахмутской мясорубке” погибли 20 тысяч человек, половина из них — бывшие заключенные, другая половина — штатные бойцы ЧВК. При этом потери украинской стороны глава ЧВК оценил в 50 тысяч убитыми и 50-70 тысяч ранеными. Пригожин знал о чем говорит: “вагнеровцы” еженедельно проводили обмены телами с украинской стороной.

10 января ВСУ отступили из Соледара, и ситуация в Бахмуте стала критической. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный настаивал на выводе подразделений украинской армии из Бахмута. Официально это озвучено не было, но об этом писали в российских и украинских околовоенных телеграм-каналах. Залужный был против удержания города любой ценой и предлагал выровнять линию обороны, заняв более укрепленные позиции с целью подготовки к контрнаступлению. Однако было принято решение держать город до последнего.

Повторилась история с битвой в агломерации Северодонецка и Лисичанска, где украинские военные хотели отойти, чтобы не нести большие потери в личном составе, но Зеленский прислал своего представителя — зампредседателя комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марьяну Безуглую, и она выступила в роли комиссара, донесла позицию президента — биться за каждый дом. Украинский военкор Юрий Бутусов подтвердил, что Безуглая в командном пункте “принимает непосредственное участие в постановке боевых задач командирам подразделений”.

20 мая Пригожин заявил о взятии Бахмута, которому с этого момента вернули прежнее название — Артемовск.

Битва за Бахмут обнажила две проблемы, которые в дальнейшем сыграли важную роль. Конфликт между Зеленским и Залужным, который можно свести к навязыванию президентом политических решений в ущерб тем, что диктует военная обстановка на фронте, а также конфликт между главой ЧВК Евгением Пригожиным и начальником Генштаба Валерием Герасимовым, а также министром обороны России Сергеем Шойгу. Командование армии, если отбросить мелкие претензии, со слов Пригожина, не обеспечивало ЧВК должным образом боеприпасами и несколько раз не прикрывало фланги. Это вылилось в публичные оскорбления со стороны Пригожина и бойцов ЧВК в адрес Герасимова. Во своих интервью Пригожин подчеркивал, что он знает, как надо вести боевые действия, а Минобороны — нет.

“Мы получали не более 30 процентов [снарядов] от потребностей, и поэтому наши потери значительно выше, чем должны были быть, но мы шли вперед”, — сказал в одном из видеообращений Пригожин. Также Пригожин утверждал, что президент России получает доклады, которые “никак не соответствуют действительности”.

Военный эксперт, директор московского Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов в разговоре с RTVI тогда предположил, что заявления Пригожина о ситуации вокруг Бахмута могут говорить о его политических амбициях. “Мы должны понимать, что Пригожин — это не только владелец или организатор ЧВК “Вагнер”. Это еще важный игрок на внутриполитическом российском поле. Поэтому в зависимости от ситуации он, как и украинцы, может ситуацией манипулировать”, — сказал эксперт.

Мятеж Пригожина

После взятия Бахмута Пригожин заявил, что ЧВК передает город Минобороны и уходит в тыл для отдыха и доукомплектования. При этом он сделал мрачные прогнозы, что Минобороны вряд ли будет удерживать город.

На протяжении всего конфликта Минобороны публично на нападки Пригожина не отвечало, но решило вольницу прекратить — все добровольческие объединения в зоне СВО, в том числе и ЧВК, должны были в обязательном порядке заключить контракт с Минобороны или прекратить своё существование. Пригожин публично отказался выполнять это требование.

Дальше произошло то, чего никто не ожидал и не прогнозировал. Пригожин обвинил Минобороны в обстреле отходящих эшелонов ЧВК и пообещал, что это так не оставит. Минобороны заявило, что это информационная диверсия со стороны Пригожина. В ночь на 24 июня бойцы ЧВК “Вагнер” заняли штаб Южного военного округа и объекты силовых ведомств в Ростове-на-Дону и начали поход на Москву. Все указывает на то, что Пригожин хотел захватить Сергея Шойгу и Валерия Герасимова в Ростове (они были там еще вечером 23 июня), но их кто-то успел предупредить.

ФСБ эти действия квалифицировала как призыв “к началу вооруженного гражданского конфликта на территории РФ”, призвала бойцов ЧВК не исполнять “преступные и предательские приказы Пригожина” и задержать его. На него завели уголовное дело об организации мятежа. Президент России Владимир Путин выступил с экстренным видеообращением и назвал события, происходящие на Юге России, предательством: “Непомерные амбиции привели к измене”.

Мятеж Пригожина заставил фронт замолчать — во время марша практически прекратились боевые действия, все следили за развитием ситуации. Интересный штрих — даже бизнесмен и оппозиционер Михаил Ходорковский*, который много лет был ярым оппонентом Пригожина, неожиданно выступил в поддержку его действий.

Колонны ЧВК “Вагнер” беспрепятственно добрались до Тульской области. В ходе марша мятежники сбили три вертолета-постановщика помех Ми-8МТПР, один военно-транспортный вертолет Ми-8, один боевой вертолет Ка-52, один транспортно-боевой вертолет Ми-35 и воздушный пункт управления (ВзПУ) Ил-22М-11. Данные по потерям летчиков были противоречивые. Со стороны ЧВК не погиб никто.

До сих пор доподлинно не известно, кто кроме президента Беларуси Александра Лукашенко принимал участие в переговорах с Пригожиным и убедил его сдать назад. Сам Пригожин говорил, что “у решения развернуться было два фактора: нежелание проливать русскую кровь и то, что целью изначально была демонстрация протеста, а не свержение власти в стране”. Лукашенко же в качестве гарантий безопасности договорился с Путиным, что он выпустит Пригожина и участников марша в Беларусь, где ЧВК продолжит работу “в законной юрисдикции”. Так и вышло — уголовное дело о мятеже прекратили утром 27 июня, а Пригожин и часть бойцов ЧВК отправилась в Беларусь.

29 июня Путин, со слов его пресс-секретаря, встретился в Кремле с 35 командирами ЧВК “Вагнер” и обсудил ситуацию на фронте и с мятежом. Среди участников встречи был и Пригожин. Еще не остыли споры о дальнейшей судьбе ЧВК, как все руководство компании вместе с Евгением Пригожиным и Дмитрием Уткиным (тем самым “Вагнером”) погибло 23 августа в авиакатастрофе над Тверской областью.

Ответственность за взрыв самолета никто на себя не взял. Позже в ходе выступления на Валдайском форуме Путин сказал, сославшись на доклад главы Следственного комитета Александра Бастрыкина, что внешнего воздействия на самолет не было, а внутри взорвалась ручная граната.

“К сожалению, на наличие алкоголя или наркотических средств в крови погибших экспертиза не проводилась, хотя мы знаем, что после известных событий в компаниях в Петербурге ФСБ обнаружила не только 10 миллиардов наличными, но и пять килограммов кокаина. На мой взгляд, надо было бы провести такую экспертизу”, — добавил Путин.

Официальные итоги расследования пока не опубликованы.

Политические теракты

Для смещения фокуса внимания и создания ощущения, что одна победа сменяет другую, украинские спецслужбы организовывают теракты против бывших украинских политиков и чиновников, перешедших на сторону России, или против россиян, которых они считают медийно значимыми, — рассказал RTVI бывший первый заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов.

“Убийство Татарского и покушение на Прилепина произошли во время боев за Артемовск, когда наши парни бились за каждый дом, территория под контролем ВСУ уменьшалась, а реальных успехов у них нигде не было. Чтобы перекрыть негативные публикации в медийке по ситуации в Бахмуте, а такие были в западной прессе, было принято решение убить кого-то значимого, за кем велась слежка”, — сказал Безсонов.

Владлен Татарский, он же Максим Фомин, был очень популярным блогером. Его обзоры привлекали внимание не столько глубокой аналитикой, сколько харизмой автора, резкостью суждения, юмором и оптимизмом. Ценность информации, которую он сообщал своему читателю и зрителю заключалась в том, что он был не просто блогером-наблюдателем, он до последнего момента принимал участие в боевых действиях, имел широкие связи среди военнослужащих, знал, в чем те реально нуждаются, и не боялся говорить о проблемах в армии. У Захара Прилепина была еще бо́льшая аудитория в соцсетях и выход на федеральное телевидение.

В случае Фомина, ему 2 апреля подарили статуэтку с взрывчаткой прямо на его лекции в кафе, а в случае Прилепина, видимо, изучили его постоянный автомобильный маршрут в Нижегородской области и заложили две противотанковые мины на дороге. Их привели в действие 6 мая. Прилепину повезло, он остался жив, но погиб его охранник. В обоих случаях были задержаны исполнители теракта — Дарья Трепова и Александр Пермяков. Они пока не осуждены. Другим предполагаемым участникам преступлений удалось скрыться в ЕС.

На фоне неудавшегося контрнаступления спецслужбы Украины совершили еще два покушения на медийных и известных на Украине политиков — бывших народных депутатов Рады Олега Царёва и Илью Киву. В этот раз они уже не скрывали, что имеют к этому отношение. Представители ГУР и СБУ признали, что готовили убийства.

В Царёва стреляли утром 27 октября в Ялте, он был ранен, но выжил. Один из исполнителей был задержан ФСБ. Киву киллер подкараулил 6 декабря в подмосковном отеле в Одинцовском районе и убил его двумя выстрелами в упор (Кива был в наушниках и не слышал как к нему подходят сзади).

После последнего теракта СБУ впервые выложило видео с убийцей, на котором он спокойно, с ехидными комментариями, показывает, откуда вел наблюдение за Кивой и орудие убийства.

Кива ожидал покушения, и говорил об этом публично. Летом 2023 года он рассказывал RTVI, что Киев планирует его убийство: “Зеленский лично заказал меня и теперь СБУ и ГУР наперегонки стараются найти киллера, у них соревнование, кто быстрее меня найдет и исполнит. Они понимают, что нельзя оставлять в живых человека, который может на суде доказать, как они весной 2022 года убивали членов моего антифашистского движения, вывозили под Киев и расстреливали”, — сказал тогда политик.

У спецслужб Украины есть списки людей на устранение, рассказал RTVI Олег Царёв:

“Убийства известных людей, входящих в санкционные списки Украины, действительно затмевают взятие Бахмута или неудачи Киева в той же Авдеевке, общество на Украине полностью переключается на эти события. Это действительно работает, при этом усилия, потраченные на убийство, не сопоставимы с усилиями, когда стоит задача добиться успеха на поле боя”.

Со слов Царева списки составляет ГУР, затем их верифицирует СБУ, а затем подписывает лично Зеленский. Существование списка подтвердил RTVI один из лидеров незарегистрированной партии “Другая Россия Эдуарда Лимонова” Михаил Аксель. С его слов, к нему обратились сотрудники ФСБ и предупредили, что он в списке на устранение у спецслужб Украины.

Обсуждение убийства Кивы и “расстрельных списков” вынудило прокомментировать ситуацию спикера ГУР Андрея Юсова: “Мы не будем подтверждать или опровергать это. Украинские правоохранители работают над производствами против военных преступников, против государственных изменников. Вот это и есть тот список”.

Контрнаступление ВСУ

О масштабном контрнаступлении на Украине говорили все — политики, военные, спикеры офиса президента, да и сам Владимир Зеленский. Анонсы контрнаступления начались осенью 2022 года. Странным выглядело то, что публично назывались цели операции — выйти к Азовскому морю и перерезать сухопутный коридор в Крым. Исходя из целей даже не военный человек глядя на карту мог предположить, что контрнаступление будет в Запорожской области. Со стороны это выглядело, как в советском мультфильме “Ограбление по…”, где в Италии весь город знал, что Марио идет грабить банк.

Справедливости ради, до последнего момента было сомнение, что это отвлекающий маневр и удар Украина нанесет в другом месте. Для этого, например, нагнеталась ситуация у границы с Белгородской областью, а члены украинского подразделения РДК делали многочисленные заявления, что они будут брать чуть ли не сам Белгород.

На наступление США и страны Евросоюза выделили многомиллиардную помощь, оружие и технику, в том числе немецкие танки Leopard, английские Challenger, БМП Bradley, поставили дальнобойные ракеты Storm Shadow/SCALP-EG, большой запас ракет для систем M142 HIMARS и многое другое. Украинских военных специалистов обучали в Европе.

Сроки наступления постоянно отодвигались. Битва за Бахмут дала российскому генералу Владимиру Суровикину минимум четыре месяца на подготовку обороны и для накопления артиллерийских снарядов.

Основной удар был нанесен 7 июня именно в Запорожской области, второстепенные удары — на Времиевском выступе (стык Запорожской и Донецкой областей), а также на флангах Артемовска. Washington Post поделилась инсайдом о плане того самого контрнаступления: оказывается 47-я бригада ВСУ “Магура” 7 июня за 24 часа должна была продвинутся на 14 километров к Работино, далее занять Мелитополь и перерезать логистику россиян, а затем выйти к Азовскому морю за 2-3 месяца.

Рассчет был на демонстрацию военной мощи техники НАТО и на то, что морально волевые и боевые качества российских мобилизованных на низком уровне, что даст возможность повторить успех 2022 года в Харьковской области. Согласно статье Залужного в издании The Economist, он искренне не понимал, почему российской армии удалось подавить наступление. Техника не смогла пройти через минные поля, шквал артиллерийский огонь разбивал колонны ВСУ. Кадры из поселка Работино (например, как это видео) с гигантским кладбищем западной военной техники на 4-й день контрнаступления облетели мир и шокировали наблюдателей и западных военных экспертов. Залужный отдал приказ остановить атаку, чтобы сохранить оставшееся вооружение, дальнейшее контрнаступление шло малыми группами штурмовой пехоты с минимумом техники.

Западная пресса, которая на протяжении 2022 года писала о том, что Россия терпит поражение на поле боя, изменила тон публикаций на 180 градусов. Зеленского обвинили в том, что он вместо концентрации усилий на контрнаступлении в Запорожье продолжал удерживать Бахмут.

В конце сентября украинский президент попытался спасти ситуацию в информационном поле и во время визита в США пообещал продолжить контрнаступление зимой и отбить у России три города. “Мы деоккуппируем Бахмут и еще два города. Я не скажу вам, какие города, извините”, — заявил Зеленский.

В конце октября, благодаря публикации в американском журнале Time, стало понятно, насколько оторван от реального положения на фронте президент Украины. Оказывается он ставил задачу перед генералами занять, кроме Бахмута и Токмака, Горловку — большой хорошо защищенный город, который ВСУ не смогли взять с 2014 года.

В итоге вместо серьезного прорыва Украине за четыре месяца контрнаступления удалось лишь срезать Времиевский выступ, продвинуться примерно на 19 км и занять несколько сел, что ни на что не повлияло на тактическом уровне.

Контрнаступление захлебнулось к октябрю и вылилось в шквал критических статей в западной прессе с поиском виноватых, к снижению финансирования со стороны США и публичному конфликту внутри руководства Украины. Соратник Зеленского Марьяна Безуглая потребовала отставки главкома Залужного, последнего поддержал мэр Киева Виталий Кличко, заявив о “росте авторитаризма” на Украине.

26 декабря Сергей Шойгу заявил, что “российские военнослужащие успешно выполнили задачу по срыву контрнаступления Вооруженных сил Украины”.

“Основные усилия в уходящем году были сосредоточены на достижении целей специальной военной операции. Главная из них — сорвать громко заявленное Украиной и ее натовскими союзниками контрнаступление Вооруженных сил Украины. Эта задача успешно выполнена», — сказал Шойгу на итоговом селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил России.

По оценке министра обороны России, “этому способствовало несколько определяющих факторов: создание эффективной системы оборонительных рубежей, высокая боеспособность всех частей и подразделений, надежность и результативность российской военной техники и, прежде всего — умелые и решительные действия защитников Отечества, которые самоотверженно обеспечивают безопасность страны и ее граждан».

Перехват инициативы и окно возможностей

Зеленский пытался подправить имидж Украины и в декабре. Он заявил в интервью Fox News, что Россия за весь 2023 год не имела никакого успеха и не заняла ни одной деревни. Этот тезис он повторил во время итоговой пресс-конференции в Киеве.

К декабрю боевая ситуация кардинально изменилась, несмотря на практически стабильную линию фронта. Инициатива перешла к российской армии. 10 октября Россия начала масштабное наступление на самый защищенный город — Авдеевку. Это было третье событие за год, которого никто не мог предугадать. На конец декабря ситуация у гарнизона в Авдеевке критическая — ежедневные бомбовые удары и артобстрелы, горловина для снабжения и возможного отступления составляет около 13 км, а само отступление повлечет массовые жертвы.

Залужный предложил отойти из Авдеевки на более выгодные позиции, чтобы сохранить жизни бойцов и прекратить наступление, сконцентрировав все силы на обороне. Позже Зеленский выступил с таким же заявлением, сообщив, что Украина переходит в оборону. Однако, судя по всему, Авдеевку будут удерживать до последнего. Сюда перекидывают подкрепление, ослабляя другие направления, чем пользуется российская армия, которая уже улучшила свои позиции под Артемовском и находится в нескольких киллометрах от города Часов Яр.

25 декабря российская армия взяла город Марьинку в ДНР и продвигается дальше. Это не менее защищенный город, где ВСУ бились за каждый дом, и в итоге от населенного пункта остались только руины. Залужный уже признал потерю Марьинки: “ВСУ отошли — в некоторых местах окопались в окрестностях города, в некоторых — немного дальше”.

Можно констатировать, что к концу 2023 года Украина исчерпала свой наступательный потенциал, обескровила наиболее боеспособные бригады (47-ю — в Запорожской области, 3-ю штурмовую — под Бахмутом, 36-ю и 37-ю — в десантных операциях в Крынках на левом берегу Днепра), но при этом сохранила значительную часть западной военной техники.

Для восполнения человеческих потерь и возвращения инициативы в свои руки Украина будет проводить масштабную мобилизацию — планируется призвать как минимум 500 тысяч человек. Есть ли возможности для единовременного обучения такого числа людей, остается под вопросом. К весне будут готовы первые украинские пилоты для полетов на F16, которые проходят обучение в Румынии. Финансовые проблемы, образовавшиеся после снижения поддержки со стороны США, удалось нивелировать помощью со стороны Евросоюза, Норвегии, Японии, Австралии, Канады и кредитов МВФ.

Кроме людского ресурса на Украине огромные проблемы с производством собственного вооружения, на этом направлении за два года не было сделано ничего. Даже заявленный завод по производству “Байрактаров” так и остался на страницах украинской прессы. При этом, судя по публикациям бойцов ВСУ в тик-токе, теперь уже у Украины начался снарядный голод, кроме того не хватает ПТУРов и БТРов.

В России же в течение 2023 года был проведен масштабный рекрутинг в вооруженные силы. Российский ВПК работает в режиме военного времени, растет производство техники и боеприпасов, налажено производство дронов-камикадзе. Не полностью, но решается проблема снарядного голода. К концу года был принят закон, разрешающий Росгвардии создавать в своей структуре добровольческие подразделения, что позволяет вернуться ЧВК “Вагнера” из Беларуси и продолжить выполнять боевые задачи в рядах Росгвардии, не теряя командной структуры и символов.

Показательна, в данном случае, ситуация с Иностранным легионом Украины. Если в начале конфликта в него вступали по большей части добровольцы из стран Европы и США, то, по данным телеграм-канала TrackANaziMerc, отслеживающего иностранных бойцов, после провала контрнаступления приток оттуда практически прекратился, а новые бойцы приезжают из стран Южной Америки. В основном Колумбии и Бразилии — бывшие военные из этих стран едут на Украину за хорошей зарплатой.

Снизилась к концу 2023 года и поддержка Украины со стороны США.: кроме провала контрнаступления сказалась война между Израилем и Сектором Газа, так что фокус внимания переключился на Ближний Восток, равно как и финансовая и военная помощь. Кроме того, Украина не смогла сформулировать новый убедительный план действий, а Зеленский отказался говорить о предложении США обсудить возможность мирных переговоров. При этом для США базовые цели на Украине достигнуты — Украина устояла. Дальнейшая военная кампания, исходя из заявлений многих американских сенаторов, выглядит для США нецелесообразно дорогостоящей.

При выделении помощи в размере 24 млрд долларов Киев точно сможет вести военную кампанию в следующем году, считают аналитики украинского издания Klymenko Time: “Но этого определенно недостаточно, чтобы при трансформации этих сумм в качественно-количественные показатели можно было бы добиться решительного военного преимущества над Россией. Это сугубо бюджет поддержания украинского фронта в текущем его состоянии”.

Россия в отличие от Украины не против сесть за стол переговоров, и чем раньше это произойдет, тем выгоднее будет для самой Украины, считает министр иностранных дел России Сергей Лавров.

“Те, кто против переговоров, должны понимать, что чем дольше они будут заставлять президента Украины Владимира Зеленского вести войну, тем более сложными для них будут те условия, в которых эти переговоры могут начаться”, — сказал Лавров в середине декабря на совместной пресс-конференции со своим белорусским коллегой Сергеем Алейником.

Какие это условия? Конкретного документа нет, но из уже заявленных целей можно сделать некоторые выводы: признание территориальных уступок по действующей линии фронта или по границам областей, включенных в состав России; признание новой границы официальным Киевом; внеблоковый статус Украины; соблюдение прав русскоязычных жителей Украины.

Что нас ждет в 2024 году

Вооруженные силы России, как сказал во время своей итоговой пресс-конференции Владимир Путин, улучшают свое тактическое положение. Ситуация к концу года складывается в пользу российской армии и открывает для нее окно возможностей.

После взятия Марьинки возможен прорыв в направлении Курахово-Угледар. После взятия Авдеевки, которое произойдет в ближайшие месяцы, также будут возможны прорывы вглубь территории, так как серьезных укреплений за Авдеевкой Украина не создавала. Под Артемовском российские войска выходят на Часов Яр с перспективой выхода на Краматорск. Со стороны Кременной российские войска также медленно продвигаются к поселку Терны в направлении Лимана, чтобы вернуть позицию для плацдарма для наступления на Славянск. Кроме того, в резерве у ВС России находится внушительная группировка войск, которая пока не задействована. Предположительно, ее держат на случай непредвиденной ситуации или же готовят для очередного неожиданного удара.

Единственное место, где Украина продолжает удерживать инициативу — село Крынки на левом берегу Днепра. Однако замысел создать плацдарм после форсирования реки и расширить его на несколько сел вдоль берега не был реализован, и село удерживается лишь благодаря украинским морпехам, которые несут там значительные потери.

Стабилизировать ситуацию и сохранить территории Украина сможет только после проведения мобилизации, должного обучения военнослужащих и подготовки мощной линии укреплений с выравниванием фронта.

Положение может кардинально измениться только в случае серьезного поражения на фронте или при смене политического руководства Украины. Но Зеленский уже заявил, что выборов президента и смены депутатского корпуса Рады в военное время он не допустит, как и переговоров с Россией.

*внесен Минюстом России в реестр иноагентов