Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен предложила во вторник, 10 июня, новые меры в рамках 18-го пакета санкций против России, которые она сравнила с «жесткими укусами». В частности, в ЕС намерены заблокировать соединяющий Россию и Германию газопровод «Северный поток» (который не работает и частично взорван), с чем согласен канцлер ФРГ Фридрих Мерц. Венгрия и Словакия выступили против новых ограничений, однако в других европейских столицах отметили, что сопротивление Будапешта и Братиславы не мешало вступлению в силу предыдущих антироссийских санкций.

Что за меры обсуждают в ЕС

По словам фон дер Ляйен, новые европейские санкции будут нацелены на энергетический и банковский секторы России. Выступая на совместной конференции с главой европейской дипломатии Кайей Каллас, председатель Еврокомиссии предложила:

  • Ввести запрет на использование газопровода «Северный поток»;
  • Снизить потолок цен на российскую сырую нефть с $60 до $45 за баррель для стран G7;
  • Закрыть вход в европейские порты еще 77 кораблям, которые в ЕС считают частью российского «теневого флота»;
  • Запретить импорт нефтепродуктов, произведенных на основе российской сырой нефти;
  • Запретить экспорт в Россию европейских товаров и технологий на сумму более €2,5 млрд;
  • Отключить от международной банковской системы SWIFT еще 22 российских банка;
  • Расширить запрет на транзакции на финансовых операторов в третьих странах, способствующих обходу санкций;
  • Ввести санкции против Российского фонда прямых инвестиций, его филиалов и инвестиционных проектов;
  • Ввести санкции против 22 иностранных и российских предприятий, которые, по мнению ЕК, оказывают прямую или косвенную поддержку российскому ВПК.

Фон дер Ляйен рассчитывает заручиться поддержкой США в отношении новых карательных мер. В частности, снижение предела цен на нефть до $45 за баррель потребует согласия со стороны Вашингтона.

По словам главы Евкромиссии, обсуждение антироссийских санкций продолжится на саммите G7 в Канаде в эти выходные, где будет присутствовать американский президент Дональд Трамп.

Какие у новых санкций перспективы

18-й пакет санкций против России может быть принят уже на следующей встрече министров иностранных дел ЕС, которая пройдет 23 июня.

Словакия и Венгрия ранее давали понять, что выступают против новых ограничений. Словацкий премьер Роберт Фицо заявил, что Будапешт одобрит новый санкционный пакет только в том случае, если Брюссель решит проблему с нехваткой энергоресурсов после полного прекращения поставок из России.

Впрочем, несмотря на это, страны-члены ЕС могут договориться и «быстро подписать последнее предложение Комиссии по санкциям», допускает Politico.

С другой стороны, как полагает Financial Times, Брюсселю предстоит «тяжелая битва» за принятие «самым мощного с первых месяцев военного конфликта» пакета санкций против Москвы, так как его вступление в силу зависит не только от единогласной поддержки всех 27 государств-членов блока, но и от Вашингтона.

«Трамп — это другое дело. Представители ЕС стремились предложить новые меры до предстоящего саммита G7, который начнется в воскресенье, чтобы нарастить темп и убедить Белый дом в целесообразности усиления давления на президента России Владимира Путина, чтобы заставить его участвовать в мирных переговорах. Снижение мировых цен на нефть — извечное желание любого лидера США — стало бы дополнительным стимулом», — размышляет FT.

Министр финансов США Скотт Бессент ранее выражал скептическое отношение к изменению потолка цен на нефть. Однако, как подчеркивает FT, окончательное решение по этому вопросу принимает Трамп, и пока неизвестно, к чему он придет.

Кроме того, в странах ЕС могут «принять в штыки» предложение Еврокомиссии о запрете на импорт нефтепродуктов, произведенных на основе нефти из России, — причем не только со стороны Индии и Турции, которые закупают российскую сырую нефть и продают ее производные.

«Покупателям из ЕС придется искать альтернативные варианты, что, скорее всего, обойдется недешево. Кроме того, будет непросто определить, из какой именно нефти были произведены нефтепродукты, даже если мера получит единогласную поддержку», — отмечает FT.

Незадолго до предложения Еврокомиссии о новых ограничениях в адрес России фон дер Ляйен встречалась с американским сенатором Линдси Грэмом — сторонником дополнительных ограничений против Москвы со стороны Вашингтона. Тогда чиновница подчеркнула, что ЕС и США «резко увеличат совместное воздействие» антироссийских санкций, если примут их единовременно.

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