Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен предложила во вторник, 10 июня, новые меры в рамках 18-го пакета санкций против России, которые она сравнила с «жесткими укусами». В частности, в ЕС намерены заблокировать соединяющий Россию и Германию газопровод «Северный поток» (который не работает и частично взорван), с чем согласен канцлер ФРГ Фридрих Мерц. Венгрия и Словакия выступили против новых ограничений, однако в других европейских столицах отметили, что сопротивление Будапешта и Братиславы не мешало вступлению в силу предыдущих антироссийских санкций.

Что за меры обсуждают в ЕС

По словам фон дер Ляйен, новые европейские санкции будут нацелены на энергетический и банковский секторы России. Выступая на совместной конференции с главой европейской дипломатии Кайей Каллас, председатель Еврокомиссии предложила:

Ввести запрет на использование газопровода «Северный поток»;

Снизить потолок цен на российскую сырую нефть с $60 до $45 за баррель для стран G7;

Закрыть вход в европейские порты еще 77 кораблям, которые в ЕС считают частью российского «теневого флота»;

Запретить импорт нефтепродуктов, произведенных на основе российской сырой нефти;

Запретить экспорт в Россию европейских товаров и технологий на сумму более €2,5 млрд;

Отключить от международной банковской системы SWIFT еще 22 российских банка;

Расширить запрет на транзакции на финансовых операторов в третьих странах, способствующих обходу санкций;

Ввести санкции против Российского фонда прямых инвестиций, его филиалов и инвестиционных проектов;

Ввести санкции против 22 иностранных и российских предприятий, которые, по мнению ЕК, оказывают прямую или косвенную поддержку российскому ВПК.

Фон дер Ляйен рассчитывает заручиться поддержкой США в отношении новых карательных мер. В частности, снижение предела цен на нефть до $45 за баррель потребует согласия со стороны Вашингтона.

По словам главы Евкромиссии, обсуждение антироссийских санкций продолжится на саммите G7 в Канаде в эти выходные, где будет присутствовать американский президент Дональд Трамп.