Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен предложила во вторник, 10 июня, новые меры в рамках 18-го пакета санкций против России, которые она сравнила с «жесткими укусами». В частности, в ЕС намерены заблокировать соединяющий Россию и Германию газопровод «Северный поток» (который не работает и частично взорван), с чем согласен канцлер ФРГ Фридрих Мерц. Венгрия и Словакия выступили против новых ограничений, однако в других европейских столицах отметили, что сопротивление Будапешта и Братиславы не мешало вступлению в силу предыдущих антироссийских санкций.
Что за меры обсуждают в ЕС
По словам фон дер Ляйен, новые европейские санкции будут нацелены на энергетический и банковский секторы России. Выступая на совместной конференции с главой европейской дипломатии Кайей Каллас, председатель Еврокомиссии предложила:
- Ввести запрет на использование газопровода «Северный поток»;
- Снизить потолок цен на российскую сырую нефть с $60 до $45 за баррель для стран G7;
- Закрыть вход в европейские порты еще 77 кораблям, которые в ЕС считают частью российского «теневого флота»;
- Запретить импорт нефтепродуктов, произведенных на основе российской сырой нефти;
- Запретить экспорт в Россию европейских товаров и технологий на сумму более €2,5 млрд;
- Отключить от международной банковской системы SWIFT еще 22 российских банка;
- Расширить запрет на транзакции на финансовых операторов в третьих странах, способствующих обходу санкций;
- Ввести санкции против Российского фонда прямых инвестиций, его филиалов и инвестиционных проектов;
- Ввести санкции против 22 иностранных и российских предприятий, которые, по мнению ЕК, оказывают прямую или косвенную поддержку российскому ВПК.
Фон дер Ляйен рассчитывает заручиться поддержкой США в отношении новых карательных мер. В частности, снижение предела цен на нефть до $45 за баррель потребует согласия со стороны Вашингтона.
По словам главы Евкромиссии, обсуждение антироссийских санкций продолжится на саммите G7 в Канаде в эти выходные, где будет присутствовать американский президент Дональд Трамп.