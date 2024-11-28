Решение Белого дома разрешить Киеву бить западным оружием вглубь России и последующий запуск российской баллистической ракеты «Орешник» не увеличили риск ядерного удара — об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники, близкие к американской разведке. Что думают западные эксперты о новом витке эскалации между Россией и Западом, который вновь породил разговоры об угрозе применении ядерного оружия, — в материале RTVI.

Что думают в разведке США

Источники Reuters, знакомые с разведкой США, назвали маловероятной угрозу ядерной атаки со стороны России. Согласно проведенным за последние семь месяцев оценкам спецслужбы, решение Вашингтона ослабить ограничения на использование ВСУ американского оружия вряд ли спровоцирует российский ядерный ответ.

«Оценки были последовательными: ATACMS не изменят ядерные расчеты России», — сказал агентству один из сотрудников Конгресса США.

Опасения по поводу ядерного удара России перед тем, как разрешить Украине использовать западное оружие, были преувеличены, считают некоторые американские чиновники. Однако они подчеркивают, что общая ситуация на Украине остается опасной, и все же не исключают ядерную эскалацию.

Запад все еще обеспокоен способностью Москвы находить другие «скрытые способы возмездия», пишет Reuters. К примеру, «два высокопоставленных чиновника, законодатель и два помощника конгрессмена» допустили, что вместо ядерной эскалации российские власти могут «расширить диверсионную кампанию против объектов в Европе» в целях усиления давления на Запад. Но подробностей они не приводят.

«Москва хочет, чтобы Запад так думал»

Ядерные державы используют доктрины, чтобы сообщать о том, при каких условиях они могут применить ядерное оружие — хотя заявления властей могут не совпадать с тем, что государство действительно сделает в условиях конфликта, считает Стивен Пайфер, экс-посол США на Украине, а ныне эксперт в области контроля над ядерными вооружениями, старший научный сотрудник Брукингского института.

По мнению Пайфера, Россия может применить ядерное оружие в том случае, если Запад совершит согласованную крупномасштабную атаку на российские ядерные силы.

При этом «Москва хочет, чтобы Запад думал», что Россия использует ядерное оружие в ответ на удары ракетами ATACMS и Storm Shadow — но в действительности такое решение может быть плохо воспринято Китаем и Индией и «откроет ящик Пандоры, полный неприятных, непредсказуемых и потенциально катастрофических последствий, в том числе и для России», предполагает эксперт.

Страны с ядерным оружием сталкиваются с проблемой, что оно полезно для сдерживания ядерной атаки и, вероятно, крупной атаки с применением обычных вооружений, но вне этих рамок влияние ядерного оружия кажется ограниченным, допускает Пайфер. «Обладание большим ядерным арсеналом не помогло Соединенным Штатам во Вьетнаме или Советскому Союзу в Афганистане», — пишет он.

Двусмысленность в ядерной доктрине США

Согласно «Обзору ядерной политики на 2022 год», подготовленному администрацией Джо Байдена, фундаментальной ролью американского ядерного оружия называется сдерживание ядерного нападения на США, их союзников и партнеров.

«Соединенные Штаты будут рассматривать возможность применения ядерного оружия только в крайних обстоятельствах для защиты жизненно важных интересов Соединенных Штатов, их союзников и партнеров», — отмечается в документе.

Этот текст «оставляет некую двусмысленность», так как Вашингтон не дает определения «крайних обстоятельств», ограничиваясь словами о «стратегическом эффекте» нападения противника, отмечает Стивен Пайфер.

«Орешник», сопоставимый с ядерным

Напомним, в ответ на разрешение Вашингтона Киеву использовать западное оружие для ударов вглубь России российский президент Владимир Путин утвердил обновленную ядерную доктрину страны, а российская армия ударила по заводу «Южмаш» в Днепре ракетой «Орешник» в безъядерном гиперзвуковом оснащении.

За полчаса до запуска «Орешника» Москва предупредила об этом Вашингтон по линии Центра по уменьшению ядерной опасности, рассказывал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

Тем временем на саммите ОДКБ в Астане Владимир Путин заявил, что мощь удара «Орешником» в случае его массированного применения будет сопоставима с ядерным оружием, так как температура поражающих элементов, по его словам, достигает четырех тысяч градусов.

«Все, что находится в эпицентре этого взрыва [от «Орешника»], разделяется на фракции, на элементарные частицы. Превращается, по сути, в пыль», — сказал президент России. При этом Путин отметил, что «Орешник» не является оружием массового поражения.

Кроме того, российский президент добавил, что Генштаб и Минобороны России подбирают цели на территории Украины для ударов ракетами «Орешник» — военные объекты, предприятия оборонной промышленности и «центры принятия решений» в Киеве.

На фоне первого применения в боевых условиях «Орешника» Дмитрий Песков призвал желающих оценить опасность ядерной эскалации изучать обновленную российскую ядерную доктрину, а также «внимательно» оценивать действия Запада и «внимательно слушать заявления» Владимира Путина.

Ранее Песков заявлял, что утвержденная Путиным 19 ноября обновленная российская ядерная доктрина допускает вероятность использования российской армией ядерного оружия в ответ на удары ВСУ западными неядерными ракетами по территории России.